Lautaro quiere frustar el debut del Real Madrid de Mourinho en Champions: «Tenemos nuestras armas»

El Real Madrid se enfrenta a su primer duelo de la UEFA Champions League. Los blancos se medirán ante el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, en un partido muy especial para José Mourinho, que ha dirigido a ambos equipos. Lautaro Martínez es uno de los jugadores más peligrosos del conjunto italiano, el delantero espera arruinar el debut de sus rivales en Europa: «Se han reforzado bien, pero nosotros tenemos nuestras armas para contrarrestar el nivel de ellos».

Arrancar con buen pie es clave en la fase de liga, ya que los ocho primeros consiguen el pase directo para los octavos de final. Los vikingos llegan con ganas al partido, después de una polémica derrota frente al Betis. La plantilla va recuperando efectivos y Aurélien Tchouaméni podría tener sus primeros minutos de la temporada.

El Madrid tiene un potencial ofensivo enorme. Además, Kylian Mbappé fue el máximo goleador de la última edición, con 15 tantos. En unas declaraciones en la rueda de prensa previa al partido, Lautaro confía en frenar al francés: «Lo más importante es poder jugar el mejor partido posible. Mbappé es uno de los mejores».

La presión de los delanteros ha sido uno de los temas más sonados del día, después de que el ex del PSG haya respondido con contundencia sobre esta cuestión. El jugador del Inter explica su visión al respecto: «Depende de cada equipo, lo que pida el entrenador y el jugador. Nuestra manera de jugar como equipo implica presionar y estar atento. Más allá de que el míster me lo pida, me sale natural».

Lautaro habla sobre Julián Álvarez

El punta del Atlético de Madrid ha sido el protagonista de uno de los culebrones del verano, aunque está temporada seguirá vistiendo de rojiblanco. Lautaro confirma que habló con su compatriota: «Le mandé un mensaje y le mostré mi apoyo. Es un amigo y el momento que atravesó no es fácil. La decisión es de su club, así que le deseo lo mejor y siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora».