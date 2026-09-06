Mourinho recupera a Endrick y Thiago y Tchouaméni es duda para el Inter

El Real Madrid regresó al trabajo este domingo con buenas noticias para José Mourinho de cara al compromiso del próximo martes. Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni y Endrick trabajaron con el grupo, aunque los tres futbolistas se encuentran en momentos diferentes de sus respectivas recuperaciones y no todos tienen las mismas opciones de estar disponibles.

Los que más posibilidades tienen de entrar en la convocatoria son Thiago y Endrick. Ambos han dado un paso importante trabajando junto al resto de sus compañeros y, si no aparece ningún contratiempo en la última sesión, deberían estar a disposición de Mourinho. Eso sí, en ambos casos sería para comenzar desde el banquillo. Después de varias semanas fuera, el cuerpo técnico no quiere correr ningún riesgo y su regreso será progresivo.

Tchouaméni sigue generando dudas

Más complicado parece el caso de Tchouaméni. El francés también completó parte del trabajo con el grupo, pero su presencia el martes dependerá especialmente de las sensaciones que tenga en las próximas horas. A día de hoy, no tiene demasiada pinta de que pueda regresar y, aunque finalmente entrase en la convocatoria, está prácticamente descartado que pueda hacerlo como titular. El Madrid mantiene su hoja de ruta con el centrocampista: paciencia y ningún riesgo innecesario.

Cucurella, sin problemas

Por otro lado, los titulares del partido de Sevilla realizaron trabajo específico, dentro del habitual plan de recuperación después del encuentro. Marc Cucurella trabajó sin ningún problema, por lo que Mourinho podrá contar con el lateral con total normalidad.