Inquietud de PP y PSOE en Alicante por el ascenso de Vox entre los jóvenes y el avance de Compromís

A poco más de ocho meses de las próximas elecciones locales, ha cundido por diferentes cuestiones una cierta inquietud en el seno de los dos grandes partidos en Alicante, PP y PSOE. El motivo es que las encuestas vislumbran un fuerte incremento de Vox por el impulso del voto joven, que le da dos concejales más en detrimento del PP. Además, se vislumbra, también, el crecimiento de Compromís, a costa del PSOE. La alcaldía, de momento, no corre peligro para el candidato popular, Luis Barcala. Pero, según las fuentes consultadas, sí se ve un notable incremento de apoyos a Vox entre los jóvenes. Mientras Compromís avanza sumando votos a la izquierda del PSOE y aprovechando el rechazo a Sánchez y sacando partido, también, de los restos que hacen sumar un edil por unos pocos sufragios.

Luis Barcala fue ratificado por el PP como candidato a la Alcaldía de Alicante a finales de junio, sobre la base de tratarse de un alcalde con el 40% de los votos, que son los que en la actual legislatura le han aportado los 14 concejales con los que cuenta. Pero, según encuestas, también de antes de verano, de celebrarse ahora las elecciones, perdería dos concejales, que irían a parar a Vox.

El punto de inflexión de ese descenso del PP ha sido la gestión del caso de las adjudicaciones de las viviendas de protección pública de la urbanización Les Naus, en Playa San Juan, que obligó a dimitir a la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez. Una edil a la que el propio Barcala impulsó para su candidatura. Rocío Gómez no es el único cargo o ex cargo municipal bajo sospecha.

Pero la falta de limpieza, la creciente inseguridad, sobre todo nocturna, y el estado general de la ciudad llevan tiempo siendo motivos de comentario y crítica en Alicante y, en especial, en los dos grandes graneros de votos del PP: el centro urbano y sus barrios adyacentes, de un lado, y Playa San Juan y zonas limítrofes.

Playa San Juan y sus barrios adyacentes conforman un enclave turístico para los visitantes, pero también una ciudad dormitorio para los profesionales jóvenes y de mediana edad, votantes de corte liberal-conservador, pero no comprometidos con un partido en concreto. A ello, se agregan dos recientes medidas en torno al ocio de los más jóvenes adoptadas por el Gobierno Local de Alicante en el tramo final de la legislatura que, más allá de definir su voto, lo han ratificado. Otro punto de inflexión.

La subida de Vox y el descenso del PP no es una cuestión menor. Porque Vox ya pidió la dimisión del alcalde con motivo del caso Les Naus. Y de cara a un pacto futuro con Vox en una horquilla entre los 5-6 concejales de los que depende el gobierno, la formación puede incrementar sus exigencias para dar la alcaldía al PP. De ahí que tome especial importancia la lista de los populares en los números del 2 al 5. Máxime, teniendo en cuenta la magnífica relación entre ambas formaciones a nivel autonómico.

Como el rechazo a Sánchez, a Diana Morant y a quienes los representan es enorme y va en aumento sin vuelta atrás entre los jóvenes de Alicante y menos después de la invasión de Ceuta, y la desconexión con Compromís de esa bolsa de votantes también es evidente por la reacción de ese grupo de edad que sufrió en carne propia la imposición del valenciano en las escuelas bajo los gobiernos de Ximo Puig y Compromís, el voto de los jóvenes se ha girado muy claramente hacia Vox. Y explica los dos concejales que suma.

En el caso del PSOE, sus nervios vienen por otras cuestiones. La nueva candidata, Trini Amorós, es una apuesta de la dirección de Diana Morant pactada con algunos sectores del socialismo alicantino. Lo que inquieta a los socialistas es que la subida de Compromís, el creciente rechazo a Pedro Sánchez y a todos los que le representan, una cada vez más clara derrota de la propia Diana Morant frente a PP y Vox en las autonómicas, como también muestran cada vez con más contundencia las encuestas, sumado al avance, también de Compromís, en la autonomía, sitúen a la elegida por Sánchez para liderar el partido en la Comunidad Valenciana en una posición muy difícil. Y, en cascada, a quienes han colaborado en la designación de la candidata en Alicante.

El ascenso de Compromís viene determinado por dos cuestiones: recoge los votos de los socialistas descontentos con Sánchez, con Diana Morant y con la situación del PSOE de Alicante. Y recoge, también, el voto a la izquierda del PSOE y, además, y esto es importante, los restos de sufragios que no suman ediles para otras formaciones, pero sí para los nacionalistas.