Tellado ratifica a Barcala como candidato a la alcaldía de Alicante: «Es un alcalde del 40% del voto»

Miguel Tellado, secretario general del PP de Alberto Núñez Feijóo, ha ratificado este viernes de facto a Luis Barcala como candidato, una legislatura más, a la alcaldía de la ciudad de Alicante. «Es un alcalde del 40% del voto y de esos hay pocos», ha expresado Miguel Tellado en una comparecencia ante medios en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante, minutos antes de dirigirse a la céntrica Plaza de los Luceros para ver y escuchar in situ una de las mascletás de las fiestas de Hogueras de San Juan.

De facto, Miguel Tellado ha mostrado un respaldo expreso al propio Luis Barcala y a todo su equipo de concejales: «Creo que están haciendo un trabajo muy importante a lo largo de toda esta legislatura». Y, además, ha revelado que el propio Luis Barcala era conocedor de la decisión de Génova: «Lo que le he dicho y él ya sabía es que la dirección nacional del partido quiere que siga siendo nuestro candidato y el alcalde de esta ciudad».

De este modo, Miguel Tellado ha acabado con los rumores que durante meses recorren Alicante y toda la Comunidad Valenciana en el sentido de un posible cambio al frente de la candidatura municipal del PP, tras el denominado caso Les Naus. El último de esos nombres en saltar a la palestra ha sido el de una mujer del ámbito empresarial cuyo nombre ya no viene a cuento, una vez Luis Barcala ha sido ratificado por Génova.

Tellado, además, ha calificado a Luis Barcala como «un alcalde de los buenos, que sabe defender esta ciudad como nadie. Y creo que su trabajo está ahí, encima de la mesa, para que los alicantinos lo juzguen y nos vuelvan a dar su confianza, como estoy seguro de que así sucederá».

Luis Barcala Sierra (Alicante, 19 de marzo de 1962) accedió al Ayuntamiento de Alicante en calidad de concejal del PP el 9 de septiembre de 2011, con Sonia Castedo como alcaldesa. En los comicios de 2015, también formó parte de la lista del PP al consistorio . El 19 de enero de 2016, relevó como portavoz a la que había sido la candidata popular, Asunción Sánchez Zaplana.

El actual alcalde de Alicante, Luis Barcala, accedió por primera vez a la Alcaldía de Alicante el 19 de abril de 2018, tras la renuncia del socialista Gabriel Echávarri y con el voto clave de la entonces ex edil de Guanyar, Nerea Belmonte. Desde ese momento, ha ido renovando, elección a elección, el apoyo en las urnas y en el pleno. En la actual legislatura gobierna en minoría y con el apoyo de los concejales de Vox.

La de este viernes es la segunda jornada consecutiva de Miguel Tellado en la Comunidad Valenciana. El jueves estuvo en Valencia, donde asistió a la cena del PP en esa ciudad. Allí, retrató el hundimiento del PSOE de Pedro Sánchez, rodeado por la corrupción: «A este paso, el Partido Socialista de Pedro Sánchez va camino de tener más imputados que diputados en el Congreso», tal como ha publicado OKDIARIO. En la misma línea se ha expresado sobre los temas de la actualidad política nacional este viernes en Alicante.