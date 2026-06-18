Tellado retrata el hundimiento del PSOE de Sánchez: «Va camino de tener más imputados que diputados»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha retratado este jueves en Valencia el hundimiento del PSOE de Pedro Sánchez, rodeado por la corrupción: «A este paso, el Partido Socialista de Pedro Sánchez va camino de tener más imputados que diputados en el Congreso».

Miguel Tellado se ha expresado así en su intervención en la cena de verano del PP de la ciudad de Valencia. Un acto que ha congregado a más de 500 militantes y simpatizantes. Y en el que han participado la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá; el líder del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca; el presidente de los populares en la provincia de Valencia, Vicente Mompó; y el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, entre otros.

En ese marco, Miguel Tellado, en clave nacional, se ha mostrado convencido de que «estamos viviendo los estertores del sanchismo». Y ha recordado que actualmente hay 15 causas judiciales abiertas, con 97 imputados, «tres más que ayer», así como 19 tipos delictivos cometidos y 1.867 años de prisión solicitados.

Miguel Tellado ha dedicado una parte de su intervención, en clave valenciana, al recuerdo de Rita Barberá, con elogio, a la vez que a la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá: «España es un país mucho mejor gracias a mujeres del PP que allá a finales de la década de los 80 y principios de los 90 accedieron a las alcaldías de las principales capitales de España», ha explicado. Y, entre ellas, ha destacado a la que ha recordado como «alcaldesa perpetua», Rita Barberá. «No hay mayor homenaje a Rita Barberá que tener en Valencia una alcaldesa como María José Catalá».

Ya en clave nacional, ha afirmado que el PP es «el partido de las mujeres». Y, frente a ello, y en referencia al PSOE, ha manifestado que «tienen el mismo respeto por las mujeres que por dinero ajeno. O sea, ninguno». Para el secretario general del PP, «estamos asistiendo a la mascletá final del sanchismo». Así, ha recordado que a los socialistas «cada día les estalla un nuevo escándalo y mayor que en el día anterior». Y que «están cayendo todos. Uno detrás de otro. Y caen como moscas». Desde el que ha calificado como «el pequeño Beethoven, el hermano de Sánchez, enchufado en Badajoz, o al expresidente ahora metido a joyero», en referencia a Zapatero, «pasando por esas cloacas que lideraban desde el Partido Socialista Leire Díez y Santos Cerdán».

Frente a todo ello, Miguel Tellado ha explicado, en referencia al PP, que «estamos aquí para ponerle el punto final al sanchismo». Y en referencia a las próximas elecciones, tanto municipales como autonómicas, Miguel Tellado ha augurado que el PP «está llamado a ganarlas todas».

En referencia al Gobierno valenciano, Miguel Tellado ha tenido una mención expresa al presidente del Consell, Juanfran Pérez Llorca, a quien ha querido «agradecer, felicitar y reconocer en nombre de la dirección nacional del PP el trabajo» que tanto él como «todo el Gobierno que preside está haciendo para sacar adelante todo lo que necesita esta comunidad».

Para acabar, Miguel Tellado ha lanzado un claro mensaje: «Ha llegado el momento de dejar a un lado los personalismos. Porque aquí, o ganamos todos o perdemos todos. Y lo importante es que gane Valencia, la Comunidad Valenciana y España». En esa línea ha pedido que «estemos a la altura de las circunstancias, trabajemos duro».

Por su parte, María José Catalá ha efectuado un recorrido por los tres años de gestión desde que llegó a la Alcaldía el 17 de junio de 2023: «Hemos construido una política sensata, de sentido común», ha resumido al respecto. «Todos los indicadores demuestran que Valencia está mucho mejor». María José Catalá ha destacado que «nosotros no tenemos en nuestros despachos joyas, tenemos muchos proyectos para la Valencia del futuro».

María José Catalá también ha manifestado que «queremos un presidente del Gobierno que mire a Valencia con cariño y no con desprecio, que escuche nuestras necesidades. Y ha augurado que Valencia «va a contribuir de manera decisiva» a que Feijóo «sea presidente».

Juanfran Pérez Llorca ha puesto en valor la libertad de elección de centro educativo que los gobiernos del PP han traído a la Comunidad Valenciana, , así como la supresión del impuesto de sucesiones, la educación gratuita de 0 a 3 años y las bajadas de impuestos, que suman ya un ahorro de 600 millones de euros para las familias valencianas.