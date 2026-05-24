El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero «nunca estuvo en el lado correcto de la historia, sino en el rentable», en referencia a la imputación de Zapatero en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, unos hechos que, según Tellado, ponen bajo sospecha a todo el Consejo de Ministros por haber avalado la operación.

Zapatero era la «reina madre de todas las corrupciones del Gobierno», ha defendido en su discurso de clausura de la Junta Directiva del PP de Cataluña junto al presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, en la que ha dicho que el congreso del PP de Cataluña convocado para el 27 de junio será primordial para «seguir creciendo».

Respecto a la imputación de Zapatero ha asegurado que es el «mayor escándalo» que ha vivido la política española, y ha apuntado que esto no hubiera ocurrido sin las decisiones tomadas por el Gobierno liderado por el presidente, Pedro Sánchez.

Así, ha señalado que «la fase final del sanchismo está resultando esperpéntica» y que la imputación de Zapatero supone el derrumbe del que, señala, era el gran referente del Ejecutivo y quien, dice, ha apoyado más a Sánchez durante la legislatura y ha dirigido la política exterior de España.

«La putrefacción del sanchismo ha alcanzado hasta a Bambi, que era como le bautizaban sus propios compañeros. Quisieron hacernos creer que este socialismo se inspiraba en ese cerbatillo sacado de una película de Disney, y en realidad era una película de gánsteres», ha subrayado.

Responsabilidades del Gobierno

Tellado ha pedido saber «¿en qué miembro del Gobierno se apoyó para que el Consejo de Ministros tomase decisiones y que esas decisiones le reportasen esas comisiones ilegales?», y ha criticado que se destinaran 53 millones de euros a rescatar una aerolínea que, sostiene, representa el 0,03% del tráfico aéreo español.

Además, ha apuntado a ERC, PNV y Junts que, dice, con su apoyo al Gobierno «abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática» y les ha preguntado si pretenden seguir manteniendo esta situación.

El llamamiento de Alejandro Fernández

Por su parte, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha llamado a su partido a «construir desde Cataluña el cambio político en España» en un momento en el que, dice, se están viviendo los últimos estertores del mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fernández ha pedido dar desde Cataluña el «empujón definitivo» para que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sea el nuevo presidente del Gobierno.

En este sentido, ha defendido la acción de Gobierno llevada a cabo por el PP tras sus victorias electorales en 1996 y 2011, cuando, dice, recibieron una España quebrada, aunque «no se conocían las peripecias» del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre el momento actual ha dicho que Feijóo va a recibir la peor de las herencias con «una podredumbre moral sin precedentes, una corrupción sistémica sin precedentes» y, añade, la destrucción de la separación de poderes.