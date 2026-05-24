La viral reflexión de Ayuso tras el informe de la UDEF: «España necesita reiniciarse desde cero»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado al informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que implica de lleno al líder socialista y mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero: «España necesita reiniciarse desde cero, desde la raíz». Ayuso ha escrito su mensaje en redes a primera hora de este domingo, haciéndose rápidamente viral.

«Apartar a todo activista político de las instituciones, eliminar todas las leyes sectarias que van contra el rigor y la realidad, y reforzar radicalmente la separación de poderes», ha señalado la dirigente madrileña.

En un informe que la UDEF ha remitido al juez José Luis Calama, titular del Tribunal Central de Instancia Número 2, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los agentes analizan una conversación del 30 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia, entre los directivos de Plus Ultra Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, este último actual presidente de la aerolínea.

Los agentes inciden en que los responsables de la aerolínea, que recibió un rescate de 53 millones de euros en 2021, abrieron dos vías de influencia con ese objetivo: una a través de Zapatero y otra con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.