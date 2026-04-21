Barcala exige a un edil de Compromís vía notarial que rectifique sus acusaciones de las VPP del escándalo

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la concejal de Cultura, Economía y Hacienda, Nayma Beldjilali, han enviado un requerimiento notarial al domicilio particular del portavoz de Compromís en el Consistorio, Rafa Mas, mediante el que le reclaman que rectifique en el plazo de 48 horas las manifestaciones que este último ha efectuado en redes sociales en torno a la promoción de viviendas de protección pública de Les Naus, en Alicante. Estas últimas, las conocidas como las VPP del escándalo. Todo ello, según ha revelado el propio concejal de Compromís en una comparecencia en el Ayuntamiento y ha reflejado también en sus redes sociales. El edil afectado se ha negado a rectificar, como le reclaman Barcala y Beldjilali. El envío del notario por parte del alcalde y la edil se ha producido a título particular.

El propio Rafa Mas ha dejado clara su postura, a través de sus redes sociales, que: «El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la concejala Nayma Beldjilali me envían un requerimiento notarial a mi casa para que rectifique y me calle», lo que, según ha escrito el propio Rafa Mas, supone que: «Lejos de dar explicaciones de todo lo que saben ante el juzgado, intentan amedrentarnos». Y ha concluido: «¿De verdad creen que vamos a dejar de denunciar el mayor escándalo urbanístico y de vivienda de los últimos años? Alucinante».

El caso de Les Naus ya ha provocado las dimisiones de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, adjudicataria de una de esas viviendas, y de la directora general de Recursos Humanos, María Pérez Hickman, madre de dos hijos y tía de un sobrino, que también cuentan con viviendas en esa promoción. El caso está siendo investigado por un juzgado de instrucción de Alicante.

Además, el portavoz de Compromís ha pasado al ataque. Y en el transcurso de su comparecencia, ha destacado que el requerimiento se lo han enviado a su propio domicilio y no a su despacho en el Ayuntamiento, por lo que ha acusado, a su vez, al alcalde y a la edil de haber hecho «uso de su cargo para un fin particular, consiguiendo y revelando datos personales», para concluir con una seria advertencia: «Han sobrepasado toda línea roja».

Según ha explicado el propio Rafa Mas, se le solicita que se disculpe por afirmar en redes sociales que el alcalde de Alicante es «responsable directo o indirecto de esta trama» y por pedir «que no obstruya la investigación y que cuente todo lo que sabe». Según Rafa Mas, el alcalde, además, le requiere que retire que «él es el alcalde de la ciudad por una tránsfuga» y «el responsable político de esta trama corrupta que está traficando con nuestro suelo».

Por su parte, el vicealcalde de Alicante, el también popular Manuel Villar, ha respaldado la postura del alcalde y la concejal que han remitido el requerimiento al edil de Compromís, sobre la base de que se han dicho «cosas muy gruesas, muchas barbaridades, en algunos casos delictivas». Villar ha defendido que «cualquier persona tiene derecho a defender su interés y su derecho al honor».