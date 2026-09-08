El Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido a la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto de los nietos del exilio. «No lo compartimos», ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

El Ejecutivo ha decidido responder de manera escueta a la decisión del Supremo de ordenar la suspensión de los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la Ley de Nietos, hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto.

«No compartimos esta decisión contraria al criterio del Gobierno y de la Junta Electoral Central», ha subrayado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por otro lado, ha expresado su respeto a los tribunales y su deseo de que, finalmente, resuelvan de acuerdo con la voluntad expresada por el Ejecutivo socialista: «Confiamos en la imparcialidad de la Justicia y en el Estado de Derecho, que es imprescindible».

Decisión del Supremo

El Supremo ha estimado la medida cautelar que solicitaron Vox y Iustitia Europa. En su resolución, el Alto Tribunal contradice la posición defendida por la Abogacía del Estado, que pedía rechazar esta suspensión por considerarla lesiva del derecho al sufragio activo.

El Auto distingue dos situaciones. Por un lado, se refiere a quienes han obtenido la nacionalidad española de origen mediante el derecho de opción previsto en la Ley de Memoria Democrática y que todavía no están inscritos en el CERA. Para ellos, la Sala acuerda que se continúe tramitando el expediente hasta su finalización, pero que, una vez concluido, «se suspenderá la inscripción en el citado censo hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento».

Por otro lado, alude a los que ya figuran inscritos en el censo de residentes ausentes. En ese caso, el Supremo resuelve que se suspendan «los efectos electorales de la inscripción en dicho censo para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse», también hasta que exista sentencia firme.

Sin embargo, el Alto Tribunal introduce una excepción. La suspensión no regirá para las personas cuyos encargados de los Registros Consulares certifiquen que nacieron fuera de España siendo hijos o nietos de españoles de origen que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual, y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española sin haberse aplicado la presunción recogida en la polémica Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe del 25 de octubre de 2022 firmada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes.

Para hacer efectiva esta excepción, la Sala ha ordenado a la Junta Electoral Central que requiera «de inmediato» a los encargados de los registros consulares.