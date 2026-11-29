Tras el batacazo en las urnas del Partido Socialista en las elecciones generales de este domingo, los usuarios de X han rescatado una publicación del líder socialista, Pedro Sánchez, fechada el 24 de noviembre de 2011, para advertirle de lo que le augura el futuro. En aquel mensaje, el presidente en funciones escribió: «A casita que hace mucho frío».

Como era de esperar, los usuarios de la red social han tirado de hemeroteca y, a raíz de los últimos resultados electorales, han aprovechado esta publicación para devolverle el mismo consejo: «Venga, Pedro. A mimir», «A casita con Rubalcaba» o «Sí, Pedrito, vete a poner la cabeza bajo la almohada; yo de ti hoy no dormiría».

A casita que hace mucho frío — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 24, 2011

Por ahora, el PP ha conseguido 134 escaños y Vox es el único partido que ha subido en todos los municipios, consiguiendo 52 escaños. El voto escrutado en estos instantes es del 87, 94%, lo que apunta a una victoria de los populares muy por encima del partido socialista. El PSOE, sin embargo, tan sólo ha alcanzado 116 escaños, cinco menos de lo que consiguió en el 2023.

Unas elecciones con máximos de participación

Las elecciones generales que se están celebrando este domingo 29 de noviembre destacan por su altísimo porcentaje de participación, ya que a las 18:00 horas se registraba una participación superior al 68%, 15 puntos más que en las elecciones generales del año 2023.

Sin embargo, este aumento de la participación varía por provincias. La Comunidad de Madrid es una de las regiones con mayor porcentaje de voto hasta el momento; el dato publicado a las 18:00 en la página web del Ministerio de Interior se registraba en 72,69% de votos, lo que supone un 19% más que en el año 2023.

Con estos datos, la Comunidad de Madrid se posiciona como una de las regiones con mayor porcentaje de voto en el recuento de las 18:00 horas. Sin embargo, hay que esperar a que finalice el escrutinio.

Caras largas en Ferraz

Durante el recuento de votos, la militancia socialista se ha desplazado hasta la sede del partido en Ferraz; estos comenzaban la tarde al grito de «Abascal, hijo de puta» o «Pedro Sánchez, presidente», pero según avanzaban los resultados, el ambiente ha ido decayendo.

Sin embargo, en Génova 13, sede del Partido Popular, se está viviendo una auténtica fiesta, celebrando la victoria de su líder.

Hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «ha hecho un trabajo terrible y se merece perder», ha asegurado el líder norteamericano este domingo en cuanto a las elecciones generales de España.