Jorge Rey, el niño meteorólogo, avisa de un cambio en el tiempo y sentencia: «Todos los días lluvias en Canarias»

Jorge Rey, o como se conoce coloquialmente en redes sociales, el niño meteorólogo, ha lanzado un aviso en el que afirma textualmente que habrá «todos los días lluvias en Canarias» durante la presente semana de octubre. A través de su canal de YouTube ha compartido su pronóstico del tiempo basándose en la tradición popular de las cabañuelas y el análisis de modelos a largo plazo. El foco se ha centrado en las islas Canarias, como las zonas potencialmente más afectadas por este periodo de inestabilidad, detallando que las precipitaciones durarán hasta la semana que viene.

La previsión de Jorge Rey

El joven burgalés ha advertido que los habitantes de las Islas Canarias deben tener a mano «chubasqueros y paraguas». Ha matizado que se esperan tormentas por todos lados en el archipiélago, aclarando que, a diferencia de los últimos episodios ocurridos en la península, las lluvias no superarán los 200 litros acumulados.

Jorge Rey también ha hablado de la situación en la península. Tras el fuerte impacto de la DANA Adam a principios de la semana, Rey ha comentado que la inestabilidad se retira de la península. De cara al fin de semana y los últimos días del mes, destacando el día 27, pronostica que se impondrá el anticiclón, trayendo de nuevo un tiempo agradable y estable en gran parte del territorio nacional. Advierte de ligeros altibajos o frentes débiles únicamente en el Cantábrico occidental.

El pronóstico de la AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ofrece un pronóstico que dista de la previsión de Jorge Rey para el final de la semana y principio de la siguiente. La AEMET habla de la borrasca Austen, el lugar de un anticiclón total en la península o lluvias ininterrumpidas en todo el archipiélago canario.

En Canarias, la previsión habla de que, de cara al domingo, la tendencia de lluvias en el archipiélago irá claramente a menos. Se prevén cielos nubosos y lluvias, pero restringidas principalmente a las islas de mayor relieve. EN el resto del archipiélago, los cielos estarán poco nubosos.

En la península y Baleares, persiste la alerta naranja, sobre todo en las zonas costeras de Galicia y el Cantábrico, además de avisos amarillos en Cataluña y rachas fuertes en el nordeste, Ampurdán y Bajo Ebro. Las temperaturas sufrirán un ascenso generalizado en toda la península, contrastando con algunas heladas nocturnas débiles en las cumbres del noroeste el sábado.