Rocío tiene 75 habitaciones en alquiler en España: «En un piso típico, como mínimo, me tiene que salir un beneficio de unos 410 euros»

El sector de la vivienda en España se encuentra en una crisis profunda que se atisba complicada de abordar. El precio del inmueble no deja de aumentar y las medidas del Gobierno no invitan al optimismo. El coste medio del metro cuadrado en España roza los 3.000 euros, según los datos publicados por el portal Idealista.

En cuanto a los alquileres, el panorama es igual de desolador. El metro cuadrado rebasa los 15 euros de media, lo que supone un incremento del 5% con respecto al año pasado en el mes de septiembre. Ahora mismo, por una casa estándar de 90 metros cuadrados, el montante asciende a 1.350 euros.

Ante esta problemática, y con el caso Maricarmen todavía muy presente en la sociedad, el Gobierno consiguió que el Boletín Oficial del Estado diese luz verde a que los dos reales decretos de la vivienda entrasen en vigor, a pesar de contar con el rechazo por mayoría del Congreso de los Diputados.

El caso de Rocío

La realidad es que tener una propiedad se ha convertido más en una faena que en un privilegio, viendo hacia dónde se dirige el sector inmobiliario. Rocío, una zaragozana que comenzó a invertir en vivienda hace años, dispone de 75 habitaciones en alquiler correspondientes a 15 pisos. En una entrevista en el pódcast Libertad Inmobiliaria habló de su experiencia y definió el término rent to rent.

Rocío señaló que el dinero a invertir en un negocio rent to rent «depende del propietario» y precisó que «no tiene nada que ver un piso que se está alquilando en Idealista con un piso de un inversor que acaba de comprarlo y que, probablemente, vaya a hacer una pequeña reforma».

La aragonesa suele invertir cerca de 3.000 euros para la instalación de muebles. «Los pisos que alquilas por habitaciones tienen que estar amueblados y acondicionados para que el que entra con su maleta pueda vivir mañana y hacerse una tortilla francesa», afirmó Rocío.

A la pregunta de si tuvo dudas antes de comenzar en la compraventa de inmuebles, Rocío fue tajante: «Mi mayor miedo en estos dos años ha sido la responsabilidad. Pasa cualquier cosa y al final soy yo la que responde. Me sigue dando cierto respeto. Pienso bastante en quién entra en los pisos, filtro muchísimo».

Cuánto se tarda en recuperar la inversión

Relacionado con el tiempo que conlleva recuperar el efectivo invertido, la propietaria aportó su propio caso: «Tengo calculado que seis meses. Yo compro cosas básicas y muy estandarizadas porque ya sé lo que funciona, lo que queda bonito para las fotos y también lo que es práctico».

Además, el tipo de pisos que Rocío busca consta de estas características: «Mi piso típico, y ahora el que más tengo, está en barrio trabajador, con tres habitaciones, más salón independiente, que se convierte en la cuarta habitación. Casi todos son sin ascensor, con una reforma básica, tipo lavado de cara», enumeró la zaragozana.

El dinero que gana con el alquiler

Con las características de vivienda anteriormente expuestas, cada una se puede alquilar «por unos 950 euros al mes». «Las habitaciones se alquilan a 400 euros cada una», subrayó Rocío. Teniendo en cuenta que cada uno cuenta con cuatro habitaciones, el ingreso por piso es de 1.600 euros mensuales.

Pero los ingresos no son la cifra a la que aferrarse, ya que Rocío concluyó que «en un piso típico, como mínimo, me tiene que salir un beneficio de unos 410 euros. Está muy bien y tiene mucho sentido porque es el precio de una habitación».