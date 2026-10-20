El Gobierno paga 267.000 euros para tasar sus viviendas públicas a una empresa multada por el Banco de España

El Gobierno ha contratado al Grupo ST para tasar las viviendas que desea comprar para incorporarlas a su parque público de inmuebles. Según el pliego consultado por OKDIARIO, los de Pedro Sánchez han pagado a SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. más de 267.000 euros por inspeccionar técnicamente y tasar las casas que Casa 47 quiera adquirir, pese a que esta compañía —junto a su cúpula directiva— fue multada el año pasado por el Banco de España por lo que el organismo catalogó como una «infracción grave».

Esto supone que, desde el pasado 18 de septiembre, esta empresa será la encargada de valorar qué precio objetivo tienen los inmuebles que los ciudadanos particulares ofrezcan a la Administración. El Ejecutivo justifica su contratación alegando que esta entidad hizo la mejor oferta económica entre las 12 participantes de la licitación. En su selección, sin embargo, no tuvo en cuenta la opinión del propio ex ministro y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

En enero de 2025, hace poco más de año y medio, el Banco de España multó a Sociedad de Tasación con 540.000 euros y a su cúpula directiva por mostrar «deficiencias en su organización administrativa, técnica o de personal o en sus procedimientos de control interno».

De hecho, la cantidad era mayor, pero se aplicó el descuento del 40% a la cuantía original por acogerse a reducciones de la misma previstas en la ley. El motivo expuesto por el organismo para castigar a la compañía es que «no ha quedado asegurada la capacidad de la entidad para conocer la situación y condiciones del mercado inmobiliario».

El Banco de España encontró pegas al funcionamiento de la entidad en lo que se refiere al cumplimiento uniforme de las normas de valoración aplicables, puso en entredicho su independencia profesional de accionistas o clientes y recriminó el control de las obligaciones de incompatibilidades a que están sujetos los profesionales a su servicio.

Más allá de la multa a la compañía, el órgano impuso sanciones individuales a los miembros del órgano de administración que llegaron a sumar 50.500 euros. El mayor importe de sanción fue destinado para el que fue consejero delegado de Sociedad de Tasación hasta abril de 2023, Juan Fernández-Aceytuno Sáenz de Santa María, con 16.000 euros.

También puso Escrivá en el punto de mira al director general de la compañía, Tomás Nicolau Camino, con una multa de 12.000 euros, y al presidente de la compañía, Ignacio Morer, con 6.000 euros. Por su parte, el también consejero de Sociedad de Tasación, Ignacio Estevas Guilmain, tuvo que afrontar un pago de 4.500 euros.

Ahora, en el reciente contrato adjudicado, Casa 47 ha defendido que el Grupo ST es una sociedad de tasación «homologada por el Banco de España conforme a la Ley 2/1981, de Regulación del Mercado Hipotecario, y al Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre el régimen jurídico de homologación de los servicios y sociedades de tasación, con más de 40 años de experiencia y más de 5 millones de informes de valoración realizados».

Según se acredita en su oferta, fue la primera sociedad de tasación inscrita en el Banco de España y es actualmente la segunda por volumen de facturación, con cifras de negocio de 36 millones en 2023, 42 millones en 2024 y 48 millones en 2025. Esto ha sido premiado por los de Sánchez, quienes aseguran que «evidencia una solvencia económica y financiera muy superior a la exigida para este contrato».