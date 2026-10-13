Propietaria de 5 pisos en alquiler: «Pago 950 euros por cada uno y cobro 1600 por subalquilar las 4 habitaciones de cada uno»

Los precios de los alquileres en España se mantienen al alza y se ha establecido como uno de los problemas más importantes relacionados con la vivienda en la actualidad. La subida ha sido notable en los últimos diez años y en especial este último año, registrando un aumento interanual de entre el 3% y el 5,6%.

Aunque, son numerosas las personas que han encontrado en este mercado una oportunidad para generar ingresos. Lo anterior se ve reflejado en el caso de Rocío, una inversora inmobiliaria de Zaragoza que tiene cinco pisos en propiedad y ha llegado a gestionar 75 habitaciones a través del subarriendo. Esto consiste en cuando el inquilino pide permiso a su casero para alquilar habitaciones en la vivienda.

La inversora contaba en el pódcast Libertad Inmobiliaria, cómo funciona su negocio y cuánto dinero consigue ganar alquilando viviendas que después ofrece por habitaciones. La estrategia que aplica es el rent to rent, es decir, alquilar un inmueble a su propietario y después subarrendar sus habitaciones con la autorización correspondiente.

Los precios establecidos

Las cifras manejadas por Rocío detallan cómo funciona este modelo inmobiliario. Al mismo tiempo, expone que paga en torno a 950 euros mensuales por una vivienda conformada por cuatro habitaciones disponibles para alquilar y cada habitación tiene un coste de 400 euros mensuales. Lo anterior permite a la mujer alcanzar unos ingresos totales de 1.600 euros cuando todas están ocupadas.

La diferencia entre estas cantidades llega a los 650 euros, pero esta cifra no representa el beneficio definitivo porque debe asumir otros gastos relacionados con el inmueble. Entre esos gastos se encuentran los suministros, internet y otros servicios. Después de descontarlos, su objetivo es conseguir 410 euros mensuales de beneficio por cada vivienda.

¿Cuánto ha invertido en la preparación?

El negocio que ha sido puesto en marcha por Rocío necesitó de una gran inversión inicial destinada al mobiliario y equipamiento. En la entrevista explicó que suele desembolsar en torno a 3.000 euros para acondicionar la vivienda, comprando camas, escritorios y otros elementos necesarios.

Esta cantidad se puede recuperar en seis o siete meses aproximadamente, dependiendo de la ocupación y los gastos. Además, su primera experiencia con este sistema comenzó en el año 2023 cuando consiguió gestionar una vivienda en Bilbao. Desde ese momento, ha ampliado su actividad mediante contactos y recomendaciones.

El negocio también ha tenido sus complejidades, ya que se tiene que seleccionar y elegir con cuidado a los inquilinos y gestionar las habitaciones disponibles. Por lo tanto, la estancia media ronda los seis meses y encontrar nuevos ocupantes resulta clave para mantener la rentabilidad del negocio inmobiliario.