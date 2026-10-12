Un empresario de 31 años con 11 pisos en España decide vender parte de ellos: «Hay más riesgo de impago»

Javier Medina es un español de 31 años que tiene 11 pisos en propiedad que destina al alquiler de larga estancia o habitacional. Este ciudadano ha contado su historia y cómo le afectan los dos reales decretos ley en materia de vivienda que fueron aprobados el pasado martes en Consejo de Ministros y que todo hace indicar que, después de la última maniobra de Sánchez, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado tras ser aprobados por la Diputación Permanente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la historia de este propietario.

La última maniobra de Pedro Sánchez al borde del fraude de ley ha sido aprobar los dos reales decretos ley en materia de vivienda después de convocar elecciones para que en un plazo máximo de 30 días sean aprobados por la Diputación Permanente, donde la izquierda de este país tiene mayoría. Esto le asegurará sacar adelante la protección contra los desahucios y otra norma que incluye la renovación automática de los contratos de alquiler. Después de ser tumbadas en el Congreso, estas nuevas leyes que aprobarán en la Diputación Permanente una vez han sido disueltas las Cortes.

A raíz de todo el revuelo causado por el desahucio de la difunta Mari Carmen, Pedro Sánchez se ha aprovechado del río revuelto en la calle para hacer política y buscar una remontada imposible de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, donde parte en clara desventaja después de ocho años de Gobierno protagonizados por los pactos con el independentismo de España, los escándalos de corrupción, la crisis de la vivienda y un largo etcétera de problemas que no ha sabido afrontar.

El empresario de 31 años con 11 pisos cuenta su historia

Javier Medina es un empresario de 31 años que tiene 11 pisos en propiedad y que se ha hecho viral en las últimas semanas en las que se ha criminalizado a los españoles que ejercen de arrendadores. Este ciudadano ha contado su historia en participaciones que ha hecho de forma reciente en televisión, en las que ha dejado claro que esta incertidumbre política y las nuevas regulaciones le han hecho dejar en una tesitura complicada en lo que respecta a sus inversiones.

«A base de hipotecas monté mi primera empresa y con lo que iba generando compré la primera vivienda con 3.500 euros y dos préstamos personales», contó sobre su historia en una entrevista reciente con Susana Griso en Antena 3. «La puse en alquiler, me da un poquito de dinero al mes, 200 o 300 euros extra, ahorro, consigo la segunda hipoteca, compro otra vivienda y hasta ahora que he conseguido acumular seis hipotecas y 11 viviendas a disposición de familias», dijo en su participación en el programa.

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Medina también dejó claro que su modelo de negocio se basa en alquileres de «larga estancia y uno en alquiler habitacional». «Tengo 11 pisos, pero ninguno es un chalet en Galapagar. El más caro que compré son 80.000 euros», dijo en su día en el programa En boca de todos de Cuatro.

«Con esta inseguridad jurídica, lo que han hecho los propietarios es retirar preventivamente. Yo mismo he retirado tres pisos del mercado del alquiler por esta inseguridad», dijo también en una participación en un programa de Antena 3 dirigido por Cristina Pardo.

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«Estos tres se habían acabado de reformar, los saqué al mercado; el martes se aprobó en el Consejo de Ministros, y no hice el contrato hasta pasados cuatro o cinco días a la espera de lo que podría ocurrir. Cuando se rechazó en el Congreso, no me esperaba que de nuevo se presentara lo mismo», afirmó a la vez que dejó una reflexión: «Entendía que en una democracia, si una ley por mayoría se rechaza, pues no se puede volver a presentar de otra forma por la puerta de atrás, bajo mi punto de vista, lo mismo cambiando cuatro cosas para que no sea fraude de ley».

«Tengo al mes más de 800 euros de gasto sin contar los impuestos que se tributan al Estado, unas cuotas de 2.000 euros de hipotecas. Yo asumo unos riesgos, tengo que cubrirme con seguros de impago porque el Estado no se hace responsable», afirmó antes de avisar de otros de los peligros que le acechan: «Ahora me dicen que los alquileres se van a prorrogar tres años y que podrían ser hasta indefinidos».