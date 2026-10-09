La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de mantener el cierre de todas las centrales nucleares antes de 2035 contrasta con la política energética de otros países europeos. Mientras España se prepara para prescindir de esta fuente de electricidad, Francia prolonga la vida de sus reactores e impulsa la construcción de seis nuevos.

El cierre supondrá renunciar a una tecnología que proporcionó el 19% de la electricidad generada en España durante 2025, según Red Eléctrica. A diferencia de la solar o la eólica, las centrales nucleares pueden producir electricidad de manera continuada, independientemente de las condiciones meteorológicas, y sin emitir CO₂ durante la generación.

Mantenerlas abiertas, siempre que cumplan los requisitos de seguridad, permitiría conservar una importante fuente de generación estable, reducir la necesidad de recurrir al gas en determinadas circunstancias y preservar miles de puestos de trabajo. También daría más margen para desarrollar el almacenamiento energético y las infraestructuras necesarias antes de retirar una parte significativa de la capacidad de producción eléctrica.

La Agencia Internacional de la Energía considera que prolongar la vida de las centrales existentes puede contribuir tanto a la seguridad energética como a la reducción de emisiones. Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez mantiene su apuesta por clausurarlas y sustituir su producción mediante renovables y otras tecnologías.

La propia decisión del Gobierno de prorrogar Almaraz hasta 2030 ha dado nuevos argumentos a quienes cuestionan el calendario. El Ministerio para la Transición Ecológica reconoció que mantener la central operativa podía contribuir a proteger a los consumidores frente a las subidas de precios derivadas de la incertidumbre energética internacional. Pese a ello, insistió en que el cierre definitivo del parque nuclear seguirá produciéndose en 2035.

Frente a los argumentos del Ejecutivo, que defiende las renovables como una alternativa más competitiva y menos dependiente de combustibles importados, sus críticos reclaman que no se retiren centrales operativas antes de garantizar que exista capacidad suficiente para sustituirlas.

El debate ya no es sólo cuándo cerrar las nucleares, sino qué gana España renunciando a una fuente de electricidad estable y baja en emisiones mientras otros países europeos invierten en conservarla.