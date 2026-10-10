El CIS de la vivienda se vuelve contra Sánchez: un 54% de españoles rechaza su idea de expropiar viviendas vacías

Pese a estar intentando utilizar la Vivienda como fórmula mágica para resucitar ante de la convocatoria electoral, a los de Sánchez no les ha funcionado el truco en su propio CIS. En la última encuesta de Tezanos los españoles han retratado al Gobierno: un 54,3% rechaza la expropiación de viviendas vacías, una de las polémicas medidas que el PSOE utilizó para convencer a Junts y PNV de apoyar su decreto Maricarmen.

Pese a reconocer estar sufriendo de primera mano la dura crisis de acceso a la vivienda que azota a España, más de la mitad los ciudadanos consideran que se trata de una medida inadecuada. Un dato que llama la atención tratándose de un reproche al Ejecutivo de la mano del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según esta encuesta, sólo el 40% apoya expropiar pisos vacíos.

Esta medida, además, no ha sido mencionada por el Gobierno sólo en las últimas semanas. Ya en 2018, tan sólo unos meses después de ser investido presidente, Pedro Sánchez elaboró un informe interno sobre la situación de la vivienda social donde planteaba «medidas de carácter coercitivo» contra los propietarios de viviendas vacías.

En sus últimas propuestas, las más recientes, el Ejecutivo fue modulando los borradores de los decretos hasta valorar, en lugar de la expropiación directa de la propiedad que pedía Sumar, herramientas que abrieran la vía a la intervención de pisos vacíos o el recargo máximo del IBI (hasta el 100%) a viviendas desocupadas de manera injustificada.

El 95% pide rebajar los impuestos

En línea con los datos publicados por el CIS, la medida que obtiene un mayor apoyo es la rebaja de impuestos en la compra de la primera vivienda, respaldada por el 95,4% de los encuestados. Además, también destaca por encima del resto de cifras que el 91,4% de los españoles considera que las administraciones públicas deberían construir más vivienda pública

Por su lado, la creación de una empresa pública estatal de vivienda cuenta con el respaldo del 76,3% de los encuestados y hasta un 83,1% de los españoles apoya recuperar viviendas públicas vendidas a empresas.

El Banco de España reprocha el déficit

Con este contexto, el Banco de España también anunciaba este viernes que evaluará los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y ha mantenido en el millón su estimación de déficit de viviendas de aquí a un año y medio, en 2028.

En el informe de previsiones, publicado este viernes, el Banco de España ha advertido de que la evolución de la inversión en vivienda constituye uno de los condicionantes del escenario de actividad para los próximos trimestres, dado que en los últimos años, la construcción residencial no ha aumentado en consonancia con el crecimiento de la demanda, impulsada por una intensa creación neta de hogares, lo que ha contribuido al notable incremento de los precios reales de la vivienda.

Ante la persistencia de estas presiones de demanda, el Banco de España cree que la inversión residencial debería crecer paulatinamente en los próximos años. No obstante, hasta la fecha, la capacidad de respuesta de la oferta para producir nuevas viviendas ha sido menor de lo esperado, en un contexto marcado por la escasez de mano de obra, el aumento de los costes de construcción y, especialmente, las dificultades en los desarrollos urbanísticos.

El escenario central de las proyecciones del Banco de España contempla un crecimiento estable de la inversión residencial, coherente con la evolución observada en los visados de obra nueva y distintos indicadores del mercado inmobiliario residencial.