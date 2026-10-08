Tezanos aprovecha un sondeo sobre vivienda para lanzar a Sánchez ante el 29-N: le saca 5 puntos al PP

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que dirige José Luis Tezanos, ha publicado este jueves el avance de resultados de su barómetro especial, una encuesta realizada junto al Ministerio de Vivienda para analizar el efecto de las medidas aprobadas en esta materia. La publicación se produce horas después de la muerte de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años desahuciada de su piso de Retiro (Madrid), y en ella Tezanos aprovecha para, además de preguntar sobre vivienda, lanzar a Pedro Sánchez de cara al 29-N, con un sondeo que le coloca 5,2 puntos por encima del PP de Alberto Núñez Feijóo.

En un CIS en el que se valora que los españoles tienen complicado el acceso a la vivienda y hasta un 76% de los entrevistados piden la intervención del mercado «tanto como sea necesario», Tezanos, afiliado al PSOE desde 1973, ha aprovechado para incluir una pregunta sobre el voto en las próximas elecciones generales.

La victoria sería del PSOE de Pedro Sánchez, con un 20% de los entrevistados escogiendo esta opción, por el 14,8% que eligen al PP y el 9,2% a Vox. Si bien los resultados son, según el CIS, de junio de 2026, Tezanos ha aprovechado para su publicación una vez convocadas las elecciones generales para el 29 de noviembre.

Cabe destacar que la publicación de la encuesta del organismo público español adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes coincide, además de con la muerte de Maricarmen y las múltiples reacciones a la misma, también con la acampada de la Puerta del Sol por la situación de la vivienda y el adelanto electoral derivado del «no» de Junts, PP y Vox a los dos decretazos del Gobierno.

Según indica el CIS, el acuerdo con el Ministerio de Vivienda para este barómetro especial se firmó en agosto, antes de que explotara la crisis hasta el punto de derivar en la convocatoria de elecciones generales. El estudio cuenta con un presupuesto de 288.000 euros y es el primer barómetro de vivienda que realiza el organismo que dirige Tezanos desde 2018.

El CIS de vivienda

El Centro de Investigaciones Sociológicas y el Ministerio de Vivienda han diseñado el estudio teniendo en cuenta «necesidades de información para planificar y evaluar políticas públicas llevadas a cabo con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución».

«Obtener información sociológica de calidad en relación con el derecho a una vivienda digna y adecuada resulta esencial para garantizar la oportunidad y acierto de las políticas públicas que puedan planificarse, implementarse y evaluarse en este ámbito», especificaba el documento.

Las entrevistas han estado diseñadas para explorar, entre otros, aspectos como la importancia de la vivienda respecto a otras áreas de interés, la demanda y accesibilidad a la propiedad o el alquiler y la valoración y preferencia sobre políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la misma.

Asimismo, se ha preguntado sobre otros temas como los relacionados con la proliferación de la vivienda turística, la concentración de la propiedad inmobiliaria, la inversión inmobiliaria extranjera y aquellos otros que se identifiquen como relevantes por el ministerio y acuerden las partes en el seno de la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control del convenio.