Germán tiene 44 años y 11 pisos: «El mejor pueblo para invertir en vivienda es Puertollano; solo 346 euros el metro cuadrado»

Encontrar un piso barato en España en los últimos años se ha convertido en algo casi imposible, sobre todo para quienes buscan comprar en Madrid, Barcelona o cualquier otra gran ciudad. Los precios han obligado a que muchos compradores miren hacia municipios más pequeños, donde todavía aparecen viviendas por menos de 50.000 euros. Y ha sido Germán Jover, un inversor inmobiliario de 44 años que cuenta con 11 pisos, quien precisamente ha dedicado uno de sus vídeos de Instagram a mostrar cinco localidades donde considera que merece la pena buscar, destacando una en la que, según cuenta, el metro cuadrado cuesta menos de 400 euros.

De todos los municipios que menciona, este joven se queda con Puertollano, en Ciudad Real. Según cuenta, allí pueden encontrarse viviendas por 346 euros el metro cuadrado, con pisos de 80 metros que llegan a anunciarse por menos de 30.000 euros. Pero lo que más le interesa no es únicamente lo que cuesta comprar, sino la actividad industrial de la localidad. La presencia de refinerías, empresas químicas y proyectos relacionados con el hidrógeno verde supone, en su opinión, una ventaja para quien quiera alquilar una vivienda. Jover también ha querido hablar de otras cuatro localidades de Madrid, La Rioja, Toledo y Jaén, donde asegura haber encontrado precios que se mantienen bastante por debajo a la media en las grandes ciudades.

Germán tiene 44 años y 11 pisos: «El mejor pueblo para invertir en vivienda es Puertollano»

Puertollano municipio al sur de Castilla-La Mancha, tiene una larga historia vinculada a la industria y eso es precisamente lo que llama la atención de Jover. El inversor ha explicado desde su cuenta de Instagram @german.jover, que cuenta con unos 45.000 habitantes y destacan las empresas que trabajan en el sector energético. «Plantas de hidrógeno verde, refinerías y química», enumera en su vídeo antes de señalar que «hay trabajadores que necesitan vivir cerca».

El dato que más sorprende de su recomendación son los 346 euros por metro cuadrado. Con esa referencia, tal y como muestra, un piso de 80 metros tendría un precio inferior a 30.000 euros, aunque no significa que todas las viviendas de Puertollano se vendan por esas cantidades. De hecho, datos de Idealista correspondientes a septiembre de 2026 situaban el precio medio anunciado en 683 euros por metro cuadrado, por lo que puede que sea cierto que como este joven señala sí que hay casas baratas aunque también dependerá de la zona exacta y como no, del estado de la vivienda.

Colmenar de Oreja y Alfaro

La Comunidad de Madrid también aparece entre las recomendaciones del inversor, aunque con precios bastante superiores a los de Puertollano. Germán Jover menciona Colmenar de Oreja, situado a unos 60 kilómetros de la capital, donde cifra el metro cuadrado en 1.100 euros. «Es el más caro de la lista», reconoce, pero recuerda que la media regional que utiliza como referencia es de 4.300 euros. Para él, esa diferencia merece atención, especialmente porque permite buscar una vivienda dentro de la Comunidad de Madrid sin asumir los precios de la capital.

La segunda alternativa es Alfaro, en La Rioja, cerca de los límites con Navarra y Aragón. Aquí Germán destaca las empresas conserveras y la agricultura, dos actividades que forman parte de la economía local. En su vídeo muestra como ejemplo una vivienda de 95 metros cuadrados anunciada por 65.000 euros. Aunque reconoce que el precio sube respecto a otros municipios de su selección, considera que también puede haber más movimiento en el mercado. Es decir, le interesa que exista demanda tanto para alquilar como para vender, y no limitarse a encontrar la casa más barata.

Villacañas y La Carolina

Villacañas, en Toledo, es otro de los lugares que Germán Jover incluye entre sus recomendaciones. Con unos 11.000 habitantes, el municipio es conocido por su industria de fabricación de puertas, una actividad que durante años ha tenido un peso importante en la economía local. El inversor habla de viviendas a 490 euros por metro cuadrado y destaca que se encuentra a menos de 100 kilómetros de Madrid. Lo que valora especialmente es que haya empresas y trabajadores en la zona, porque considera que eso puede favorecer la búsqueda de inquilinos.

Su última propuesta es La Carolina, en la provincia de Jaén. También sitúa el precio en 490 euros por metro cuadrado y pone como ejemplo un tercer piso con ascensor, de 100 metros cuadrados, anunciado por 29.000 euros. La localidad cuenta con unos 15.000 habitantes, varios polígonos industriales y conexión con la autovía que une Madrid y Cádiz. Para Jover, estas características convierten al municipio en una alternativa que merece la pena estudiar. Con esta selección, el inversor muestra que todavía es posible encontrar pisos a precios reducidos fuera de las grandes ciudades. Su preferencia por Puertollano se explica por la diferencia entre el coste de algunas viviendas y la actividad industrial que concentra el municipio.