El 047 de Vivienda suma en 4 días el 4% de todas sus llamadas del año por numerosas dudas sobre el ‘decreto Maricarmen’

El teléfono de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha costado más de un millón y medio de euros a las arcas públicas, ha experimentado un repunte de llamadas este mes de octubre a raíz de la aprobación del ya famoso decreto Maricarmen.

Desde el departamento que lidera Isabel Rodríguez han destacado que el 047 ha superado las 25.500 consultas atendidas desde su puesta en marcha a finales de enero, tras registrar un aumento del 26% en el último mes. Una subida impulsada, precisamente, por un aluvión de dudas sobre las medidas que se incluyen en los nuevos reales decretos-ley en materia de vivienda.

De esta manera, el servicio ha atendido un total de 25.582 consultas hasta octubre, frente a las 20.260 registradas a finales de agosto, lo que representa un incremento notable en poco más de un mes.

De hecho, resulta llamativo que sólo entre el 5 y el 9 de octubre el teléfono recibiera 962 consultas. Es decir, casi el 4% de todas las llamadas del año al teléfono de Vivienda se concentraron en esos cuatro días de octubre.

En el conjunto de los nueve meses de funcionamiento del servicio, el 49% de las consultas habría estado relacionado con preocupaciones sobre el alquiler. Las dudas más frecuentes en este ámbito tienen que ver con las prórrogas de los contratos de arrendamiento, la actualización de la renta, la redacción de los contratos, los derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios, las zonas tensionadas o las ayudas autonómicas.

Un 37% de las llamadas semanales del 010

Pese a que los de Sánchez han querido presumir de los datos obtenidos por la línea telefónica, lo cierto es que su costoso invento ha registrado en todo lo que va de 2026 el 37% de las llamadas que ha registrado un teléfono municipal como el 010 del Ayuntamiento de Madrid en sólo una semana.

Concretamente, el teléfono 010 -Línea Madrid- descolgó en toda la semana pasada, del 5 al 11 de octubre, 67.998 llamadas. De hecho, sólo entre el lunes y el martes atendió 27.699 solicitudes de información por vía telefónica frente a las 25.580 de Vivienda. Es decir, en dos días el 010 recibió en Madrid más llamadas que el 047 en diez meses y con ciudadanos de toda España.

Peticiones de ayudas económicas

Las consultas relacionadas con Casa 47 representan el 13% del total acumulado y han aumentado en las últimas semanas, principalmente por las convocatorias de viviendas de alquiler asequible gestionadas por esta entidad.

Por detrás se sitúan las consultas sobre compra de vivienda, que representan el 4% del total; vivienda protegida, con un 3%; ayudas a la rehabilitación, con un 2%; y comunidades de propietarios, con un 1%.

En cuanto a la compra de vivienda, las principales dudas se refieren a las ayudas, los avales y los procedimientos de compraventa. En materia de vivienda protegida, las consultas se centran en el registro de demandantes, el alquiler y la descalificación de las viviendas.

Por su parte, las consultas de los propietarios están relacionadas principalmente con las ayudas para mejorar los inmuebles, los desahucios y la okupación, así como con el funcionamiento de las comunidades de propietarios.