La AEMET activa avisos naranjas por olas de más de 7 metros y fuertes vientos en España: las zonas afectadas

El otoño vuelve a mostrar su cara más adversa en el extremo norte de España. La llegada de la borrasca Austen dejará un importante temporal marítimo en el Cantábrico, donde las olas podrían superar los siete metros, además de fuertes vientos en distintas zonas del norte y nordeste peninsular. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos naranjas por fenómenos costeros en varias comunidades autónomas. Mientras tanto, en buena parte del centro y del sur predominará un tiempo más tranquilo, con temperaturas que se acercarán a los valores habituales para estas fechas.

Avisos naranjas por olas de más de siete metros

Las zonas más afectadas por el temporal serán Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, donde se esperan condiciones marítimas adversas. Según la información meteorológica difundida por Infobae, las olas podrían superar los siete metros y el viento alcanzar fuerza 8 en algunos puntos del litoral, con velocidades de entre 62 y 74 kilómetros por hora.

Cataluña también tendrá avisos amarillos por fenómenos costeros y viento. La situación exige especial precaución cerca del mar, ya que el oleaje puede alcanzar zonas habitualmente transitables y sorprender a quienes se acerquen a espigones, paseos marítimos o acantilados. Los niveles de aviso pueden actualizarse conforme evolucione la borrasca.

La borrasca Austen golpea el norte peninsular

El temporal está relacionado con Austen, una borrasca nombrada por el servicio meteorológico británico debido a su impacto previsto en las islas británicas y otras zonas del norte de Europa. Su influencia también se dejará notar en España, especialmente en el litoral cantábrico y en áreas del valle del Ebro y Cataluña, donde se esperan vientos intensos.

Además del fuerte oleaje, Galicia podría registrar nuevas precipitaciones, que también podrían alcanzar puntos cercanos. El sábado y el domingo continuará el viento en el extremo norte y nordeste, aunque las lluvias serán más dispersas y, en general, menos extensas que en otros episodios otoñales.

Tiempo más estable en el centro y el sur

Frente a la situación del norte, buena parte del resto de España estará bajo una influencia más estable. Las altas presiones favorecerán cielos poco nubosos en numerosas zonas, aunque la previsión puede variar localmente y no descarta precipitaciones aisladas en áreas concretas.

Las temperaturas, por su parte, tenderán a situarse en valores más propios de la segunda mitad de octubre, después de jornadas con registros diurnos más bajos de lo habitual en algunos puntos. El contraste entre el norte, azotado por el viento y el oleaje, y el interior peninsular será uno de los rasgos más destacados de la jornada.