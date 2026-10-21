El marido de la juez de la DANA encausa por amenazas a Mazón a una investigadora de la Universidad de Valencia

El titular de Instrucción 4 de Valencia, Jorge Martínez Ribera, marido de la instructora de la causa de la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, ha decidido abrir procedimiento abreviado contra una investigadora de la Universidad de Valencia (UA), cuyo nombre responde a las iniciales I. A. B., como presunta autora de un delito de amenazas contra Carlos Mazón, cuando este último era presidente de la Generalitat Valenciana. La investigada llegó a ser detenida en enero de 2026 y puesta más tarde en libertad provisional sin fianza.

Se trata del segundo caso en que un juez envía a juicio a un supuesto autor de amenazas contra Mazón. Tal como publicó OKDIARIO el pasado 17 de julio, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia decretó la apertura de juicio oral contra Pablo O. G., un joven nacido en 2005, acusado de injuriar gravemente al ex presidente valenciano Carlos Mazón a través de un mensaje publicado en la red social X. El escrito de acusación, formulado por la Fiscalía Provincial de Valencia y que desveló en exclusiva OKDIARIO, solicita para el encausado una pena de diez meses de multa con cuotas diarias de diez euros, además del pago de las costas procesales.

En el caso que ahora nos ocupa, la instrucción de la causa fue objeto de sucesivas prórrogas e incluso de un sobreseimiento provisional en tanto se efectuaba la correspondiente investigación policial, hasta que a inicios de octubre el magistrado dictó auto de procedimiento abreviado contra la investigada, según la documentación a que ha tenido acceso OKDIARIO. En el transcurso de las diligencias, la Fiscalía descartó la existencia de otro presunto delito, el de odio.

En el origen de la investigación se encuentran las publicaciones supuestamente efectuadas por la ahora encausada en la red social X desde la cuenta identificada como John Clarence Woods. Este último nombre, coincidente con el de un sargento de los Estados Unidos, de origen irlandés, que llevó a cabo las ejecuciones de Núremberg de 10 ex altos dirigentes del Tercer Reich, en 1946.

En el primero de los mensajes que inicialmente aportó la Presidencia de la Generalitat Valenciana al caso contra su entonces presidente, se hacía mención a bombas lapa y se expresaba el deseo de que determinadas personas sintieran que cada día podía ser el último. En el tercero se hacía mención a la colocación de 20 kilos de Goma 2 en los bajos de un vehículo. Y, en el cuarto, se mencionaban armas 9 milímetros parabellum y se hacía referencia a disparos en la nuca.

Para quienes vivieron los años del plomo, se trata de expresiones y se menciona munición coincidente con la utilizada en aquellos tiempos en atentados de la banda terrorista ETA.

Según consta en el auto de incoación de procedimiento abreviado, el primero de los mensajes decía: «Tenemos que hacer que vuelvan más bombas lapa y que subseres como tú sientan que cada día puede ser el último». En el tercero, se manifestaba: «Después de todo, son lloros porque tenéis 20 kg de Goma2 en los bajos de tu coche. Un día estarás doxeado y vas a rezar porque acabaremos rápido contigo, cucaracha». Y, en el cuarto: «Después os ponéis a llorar porque vuelven los 9mm Parabellum en vuestras nucas, subhumanas».

El primero incluía un mensaje a Mazón. Los tres restantes respondían a mensajes emitidos en la cuenta de Carlos Mazón, según expone el juez en su auto de apertura de procedimiento abreviado.

Hay que recordar que el mismo juzgado de Instrucción 4 de Valencia, tal como publicó OKDIARIO el pasado 16 de octubre, ha reabierto las diligencias previas contra el sospechoso de amenazar de muerte a través de distintos perfiles en redes sociales al ahora ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y de hostigar también a su familia. En este último caso, el investigado es el mismo al que agentes de la Brigada Central de Información de la Jefatura Superior de la Policía en Valencia detuvieron en marzo de 2025 por sus reiteradas amenazas de muerte al entonces presidente del Consell de la Generalitat, como ya entonces publicó OKDIARIO.