Reabiertas las diligencias contra un investigado por amenazar a Mazón y a su familia: «Estás muerto»

El titular de Instrucción 4 de Valencia, Jorge Martínez Ribera, ha reabierto las diligencias previas contra el sospechoso de amenazar de muerte a través de distintos perfiles en redes sociales al ahora ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y de hostigar también a su familia. El investigado es el mismo al que agentes de la Brigada Central de Información de la Jefatura Superior de la Policía en Valencia detuvieron en marzo de 2025 por sus reiteradas amenazas de muerte al entonces presidente del Consell de la Generalitat, como ya entonces publicó OKDIARIO.

El 7 de octubre de 2025, el juzgado dictó orden de sobreseimiento provisional de la citada causa, según las fuentes consultadas, a la espera de que se produjera el volcado del terminal móvil intervenido al investigado. Un año más tarde, a finales del pasado septiembre, y una vez recibido el informe policial del análisis forense de ese mismo terminal, el juez ha ordenado unir el citado informe a sus actuaciones y reabrir las diligencias previas en torno a esta misma causa. El caso se reactivó coincidiendo con la personación de Carlos Mazón. No es la única causa sobre amenazas a Mazón que consta en Instrucción 4 de Valencia. En todas está personado Mazón.

El juez que ha ordenado la reapertura de las diligencias previas es el titular de Instrucción 4 de Valencia, Jorge Martínez Ribera, marido de Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada que dirige las diligencias previas del caso de la DANA de Valencia.

Según ha podido saber OKDIARIO, la Policía pudo confirmar que el terminal intervenido al investigado gestionaba varias cuentas de la red social Instagram, desde las que se enviaron comentarios tanto al perfil oficial del entonces presidente de la Generalitat como, incluso, al del PP de la Comunidad Valenciana. El primero de los mensajes a través de diversas redes sociales se produjo apenas dos semanas después de que Mazón ganase las elecciones autonómicas de mayo de 2023. Concretamente, en junio. Anterior a la DANA del 29 de octubre de 2024.

En síntesis, se trata de decenas de mensajes sufridos por el propio Mazón, su familia, su madre y sus hijos durante dos años. Según fuentes próximas al caso, el investigado llegó supuestamente a consultar a través de internet datos sobre dónde vivía el ex presidente de la Generalitat, su mujer y su agenda diaria.

OKDIARIO ya adelantó en marzo de 2025 que los mensajes amenazantes, según fuentes cercanas a la investigación, estaban escritos en valenciano. En uno de ellos, se decía: «Los valencianos vamos a quitarte la vida. Estás muerto». En otro de los mensajes, igualmente escrito en valenciano, el mensaje era aún mucho más duro: «Vamos a pegarle un tiro entre ceja y ceja a Mazón. Vaya asumiéndolo. Y el que esté alrededor lo pagará también». Es decir, que se amenazaba a Mazón directamente con pegarle un tiro y se le aconsejaba que lo fuera asumiendo. A la vez que advertía a su entorno que si estaba cerca podía salir malparado.

Hay que recordar que, tal como publicó OKDIARIO el pasado julio, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia DECRETÓ la apertura de juicio oral contra Pablo O. G., un joven nacido en 2005, acusado de injuriar gravemente al ex presidente valenciano Carlos Mazón a través de un mensaje publicado en la red social X. El escrito de acusación, formulado por la Fiscalía Provincial de Valencia y que desveló entonces en exclusiva OKDIARIO, solicitaba para el encausado una pena de diez meses de multa con cuotas diarias de diez euros, además del pago de las costas procesales.