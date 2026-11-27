La cabeza de lista del PSOE por la provincia de Valencia, Pilar Bernabé, ha subido a su perfil de X, el antiguo Twitter, una publicación que, vista tal cual, sugiere que Feijóo atribuyó a Ada Colau la orden de que se callase en el transcurso del debate a cuatro de la noche de este pasado jueves. Pero de facto manipula y cambia totalmente el sentido de lo que quiso decir y dijo el líder del PP. En concreto, lo que se puede ver en el vídeo de Pilar Bernabé es a Feijóo diciendo a Colau: «… y usted calladita». Pero lo que realmente dijo Feijóo, como se puede comprobar en la secuencia completa, y Pilar Bernabé no ha incluido en su publicación es: «Mire, buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta y usted calladita. Eso es buena gestión».

El vídeo de Pilar Bernabé dura un segundo. La secuencia completa, sin cortes, cinco. Por tanto, Pilar Bernabé ha quitado en su publicación las cuatro quintas partes de esa intervención de Feijóo. Con ello, el sentido de la frase de Feijóo es exactamente el contrario a lo que realmente dijo.

“Amiga, date cuenta” https://t.co/vr3r289tDn — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) November 26, 2026

Los comentarios que ha recibido el vídeo de Pilar Bernabé ponen en evidencia a la autora de la publicación. Los 10 primeros comentarios que aparecen bajo la publicación de Pilar Bernabé a la hora de escribir esta información la critican por la «manipulación». Uno de ellos afirma: «Amiga, me doy cuenta. Y lo preocupante es que intentéis manipular hasta lo que acabamos de ver en directo. Miedo da pensar qué hacéis con lo que no podemos comprobar».

El propio líder de Vox, Santiago Abascal, que también participó en ese debate, tal como ha publicado OKDIARIO, ha defendido este viernes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de la mentira vertida por la izquierda sobre un –inexistente– comentario machista en el debate a cuatro, dirigido hacia Ada Colau, candidata de Frente Amplio. «No mandó callar a Colau, todos lo vimos en directo», ha asegurado Abascal, que añade que Sánchez «es un mentiroso» por empezar a propagar el «bulo».

La frase completa de Feijóo en ese pasaje del debate a cuatro fue pronunciada por el líder del PP en referencia a la DANA de Valencia de 2024. Y, como se puede ver en cualquier vídeo que contenga esa parte y no esté manipulado, ni cortado ni censurado, fue: «Mire, buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta y usted calladita. Eso es buena gestión». Es decir, una crítica al silencio y al mirar hacia otro lado de Ada Colau mientras Sánchez no declaraba la emergencia nacional y, unos días después, salía huyendo de Paiporta. Nada que ver con un supuesto autoritarismo ni machismo que se intenta colar desde la izquierda; con mensajes en los que se cortan parte de las palabras del mencionado Feijóo porque no interesan.

Se da la circunstancia de que, tal como ha publicado OKDIARIO, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, fue el primero en tergiversar las palabras de Alberto Núñez Feijóo en el debate a cuatro para atribuirle una orden a Ada Colau, candidata de Frente Amplio, que el líder del PP no dijo: «Quédate calladita».

Feijóo lo que declaró fue que Colau se quedó «calladita» ante la inacción del Gobierno durante la tragedia de la DANA y ante la corrupción del PSOE. No mandó callar a su adversaria política, como sostiene la izquierda.