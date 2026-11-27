Marc Márquez se retira tras haber ganado su décimo mundial, el octavo en la categoría reina del motociclismo. Este adiós en el punto más alto de su carrera recuerda a la despedida de otras figuras del deporte que, estando en la cima, dieron un paso al lado.

En orden cronológico, el primer nombre es Mark Spitz. El estadounidense ganó siete medallas de oro y batió siete récords mundiales en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Nada más terminar, se retiró. Sólo tenía 22 años, pero decidió decir adiós a la natación por la finalización de su beca universitaria y los pocos ingresos que generaba este deporte.

Kobe Bryant también dejó por todo lo alto el deporte que amaba. El 13 de abril de 2016, el estadounidense jugó su último partido con los Lakers, anotando 60 puntos, convirtiéndose en el jugador más veterano en llevar a cabo esta hazaña. Se retiró tras 20 temporadas en la NBA y cinco anillos de campeón con los Lakers.

En la UFC encontramos un caso que incorporar a la lista con Khabib Nurmagomedov. El luchador profesional se retiró tras una carrera perfecta: un registro de 29 victorias en 29 peleas disputadas a nivel profesional, 13 en la UFC. Colgó los guantes inmediatamente después de vencer a Justin Gaethje en lo que sería su tercera defensa del título de peso ligero. Los motivos principales fueron el fallecimiento de su padre y de su entrenador, lo que le llevó a tomar esta drástica decisión que el ruso mantuvo, a pesar de los intentos de Dana White por hacerlo regresar.

El 21 de mayo de 2024, Toni Kroos anunció su retirada del fútbol profesional. Su último partido con su club fue nada menos que una final de Champions League, que ganó dando una gran asistencia a Dani Carvajal. Así, la leyenda alemana puso fin a una carrera llena de títulos, entre los que se encuentran un mundial y seis Champions League.

Álvaro Martín dejó el atletismo, concretamente la marcha atlética, tras ganar los Juegos Olímpicos de París en 2024. Anunció que daba un paso al lado al haber completado la triple corona: campeón del mundo, campeón de Europa y campeón de los Juegos Olímpicos. El marchador español señaló el enorme sacrificio físico y mental de la alta competición y su deseo de llevar una vida más normal junto a su pareja, familia y amigos. Graduado en Derecho y Ciencias Políticas, indicó que quería centrarse en otros objetivos fuera de las pistas, llegando a incorporarse como becario al despacho de abogados Garrigues .

Tras despedirse de la MotoGP, Marc Márquez crea un denominador común con todos estos deportistas de élite: despedirse en la cima. El piloto español se ha consolidado como el mejor piloto de la historia y como uno de los mejores deportistas que ha visto nacer este país.