Álvaro Martín se rompió por la emoción después de sumar la ansiada medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Londres y redondear un palmarés sensacional en la marcha atlética. Además, dejó claro que esta era su última oportunidad, ya que anunció que no estará dentro de cuatro años en los Juegos de Los Ángeles.

«No estaré en los próximos Juegos Olímpicos. Me juego la cabeza, las dos manos y las dos piernas. Sé que dentro de cuatro años tendré 34 años y esto es la élite. Soy muy competitivo y a lo mejor entrenando a mi máximo nivel mis aspiraciones en 2028 pueden ser pelear por un diploma olímpico o ser semifinalista. Y yo creo que habrá otros compañeros españoles que me ganarán y no me dejarán que pueda», se sinceró Martín, envuelto con la bandera española nada más ganar el bronce olímpico.

«Hay que ser honesto, hoy el ecuatoriano estaba dos paros por delante. Ha rabia porque quería intentar disfrutar el último momento, pero hasta los últimos cinco metros no me he atrevido a coger la bandera porque venía el italiano. En Tokio fui cuarto y pensaba que aquel era el tren para coger la medalla y que no iba a volver. Ahora me gustaría quemar París, como es lógico, e invitaros a todos a cervezas, pero no va a poder ser posible. Me voy a tener que acostar temprano. Espero que quieran contar conmigo para dentro de una semana también competir en la prueba de relevo», confió.

El extremeño reconoció que la marcha española tenía «una responsabilidad» en París después de 20 años sin sumar una medalla en esta especialidad. «No hemos dejado el cuerpo y alma tanto. Sé que tanto Diego (García) como Paul (McGrath) también han intentado hacerlo lo mejor posible. Así que es un orgullo y esperemos que la delegación española haya empezado bien, pero que no sea solo en marcha, también sea el triple salto y que pueda haber una sorpresa. A lo mejor con 800 o de cualquier otro compañero que faltaba…», deslizó sobre otras opciones del atletismo español en estos Juegos.

Además, no quiso polemizar con la plata del brasileño Caio Bonfim, que acabó con dos penalizaciones y al borde de la eliminación. «Al final ha acabado con dos tarjetas y estaba muy al borde de la sanción… Desde dentro es muy difícil y al final intento centrarme en mí mismo, hasta que no pase un tiempo y pueda ver la carrera tranquilamente… Eso es algo que tienen que opinar los jueces. Yo no estoy dentro y no puedo ser objetivo», finalizó.