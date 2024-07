Así queda el medallero de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 hoy, lunes 29 de julio

Los Juegos Olímpicos de París 2024 se asoman como un acontecimiento inigualable en cuanto a emoción en este verano y uno de los grandes intereses de la competición global por excelencia en el deporte es el medallero, donde se va contabilizando el número de preseas que logra cada país participante en competición. Con España inmersa en el objetivo de batir su propio récord y superar las 22 medallas de Barcelona 92, repasamos a continuación cómo está el medallero de los Juegos de París, en la jornada de hoy, lunes de 29 julio, después de dos días en los que se abrieron muchas competiciones en la cita olímpica.

Fran Garrigós, en judo y en la categoría de -60 kg, sumó la primera medalla para España, que se estrena en el primer día de competición en el medallero de los Juegos Olímpicos con un bronce, primera presea de la delegación. Además del judoca madrileño, en los próximos días habrá más opciones en judo y en otros deportes como piragüismo, tenis, natación o bádminton que pueden aumentar la cuantía de medallas del Comité Olímpico Español en la primera semana de París 2024.

El objetivo de España es ambicioso, ya que los deportistas que presenta la delegación española podrían superar la mejor marca de medallas en la historia de los Juegos Olímpicos, que son las 22 de los Juegos de Barcelona 92. Además de los medallistas confirmados, Carlos Alcaraz, Jon Rahm, los equipos de fútbol masculino y femenino o Carolina Marín son opciones probables para sumar preseas al medallero.

En cuanto al país favorito para conquistar los Juegos Olímpicos en lo que al liderato del medallero se refiere, Estados Unidos se presenta como la gran potencia, con la principal competencia de China, que parece un escalón por debajo de los yanquis de cara a la cita de París 2024. La anfitriona, Francia, sueña con una tercera posición que se pone más asequible debido al veto del COI a Rusia, debido a la guerra de Ucrania. España, si logra superar las 22 medallas, contaría con un puesto de privilegio en el medallero dadas las circunstancias.

Así está el medallero olímpico

Tras los dos primeros días de competición, España se coloca en la 22ª posición del medallero olímpico, con una sola medalla, la de bronce conseguida en judo -60kg por Fran Garrigós. Se esperan más preseas en los próximos días para la delegación española. Por el momento, Japón lidera el medallero con 7 preseas y cuatro oros, seguida de Australia, mientras que Estados Unidos está en tercera posición porque es la que más medallas tiene, pero cuenta con un oro menos que sus predecesoras.

Así está el medallero olímpico y la clasificación de España.

Las medallas de España en París 2024

BRONCE: Fran Garrigós, en judo -60 kg

Cómo funciona el medallero en los Juegos Olímpicos

Cabe recordar que el medallero de los Juegos Olímpicos tiene una clasificación que se va actualizando con cada prueba y cada día de competición, y en el que el país que más medallas tiene no será el líder per se, si no que la primera posición la ocupa la nación con más oros en su haber. Las platas y los bronces son medallas que suman a la hora de desempatar en caso de igualdad de la presea superior, pero también para un cómputo global muy importante para los países participantes, sobre todo aquellos que no luchan por la primera posición en los Juegos de París 2024.