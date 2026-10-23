Los meteorólogos coinciden: alerta naranja este fin de semana por lluvias muy fuertes y vientos de 80 km/h en estas zonas de España

España afronta este viernes una jornada marcada por el viento y el fuerte oleaje debido a los efectos de la borrasca Austen, que se ha intensificado especialmente en el Atlántico y en el Cantábrico. Su centro no cruzará directamente la península, pero recorrerá el norte del país y dejará condiciones meteorológicas adversas, especialmente en las zonas de costa.

Los avisos naranjas publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) afectan a Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco por viento y temporal marítimo. En el litoral cantábrico y gallego se esperan olas que oscilen entre los cinco y siete metros de altura y rachas de viento que podrían superar los 80 km/h en los puntos más expuestos. Esta situación obliga a extremar las precauciones, sobre todo en paseos marítimos, espigones y áreas próximas al mar.

Lluvias en el norte y viento intenso en la costa

El frente frío entrará por Galicia y avanzará durante la jornada hacia Asturias, Cantabria y el País Vasco. Las precipitaciones también podrán alcanzar Navarra y los Pirineos, con posibilidad de que ganen intensidad en la costa vasca y el norte navarro.

23/10 08:36 AVISOS HOY | España: costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv https://t.co/8V2B6YqgJW — AEMET (@AEMET_Esp) October 23, 2026

En el noroeste de Cataluña se esperan chubascos durante la tarde y tampoco se descartan precipitaciones en las Islas Baleares al final del día. En buena parte del resto de la península predominará una situación más estable, con intervalos nubosos y sin lluvias generalizadas.

El viento será el fenómeno más destacado en la jornada de hoy. En las zonas más expuestas del noroeste peninsular se registrarán fuertes rachas, mientras que en el Cantábrico el viento del oeste y noroeste contribuirá a empeorar el estado del mar. Además, en el valle del Ebro y prelitoral de Tarragona también se esperan fuertes rachas de viento.

¿Cuándo empezará a mejorar el tiempo?

La evolución de la borrasca apunta a que el episodio será relativamente breve. A medida que la borrasca Austen se aleje, el viento y el oleaje comenzarán a perder intensidad durante la tarde y la noche del viernes, mejorando de manera progresiva de oeste a este. De cara al sábado, se espera que los efectos más adversos disminuyan en buena parte de España, pero la AEMET mantiene la alerta amarilla en las zonas costeras de Cantabria y País Vasco, además del prelitoral sur de Tarragona y la costa de Gerona. Estas condiciones tenderán a estabilizarse a lo largo de la tarde del sábado.

Ante los avisos meteorológicos, conviene consultar las actualizaciones de la AEMET y evitar acercarse a zonas expuestas al oleaje mientras se mantenga el temporal. La altura de las olas y la fuerza de las rachas pueden provocar situaciones peligrosas incluso cuando el cielo no presente un aspecto especialmente amenazante.