El marido de la asesora de Begoña usaba a Feijóo como amenaza para conseguir clientes en Venezuela: «Va a derogar la Ley de Nietos»

David Arevalillo, marido de la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, promocionó sus servicios como abogado en América Latina para la presentación de solicitudes de nacionalidad por la conocida como Ley de Nietos. A través de su despacho, A&A Estudio Jurídico, Arevalillo ofrecía asesoramiento para agilizar estas solicitudes, contando para ello con representación en Venezuela y otros países latinoamericanos. Y como gancho para conseguir clientes, el marido de Álvarez usó a Alberto Núñez Feijóo como la «amenaza» que iba a derogar la Ley de Nietos.

En una entrevista en el canal venezolano Unión Radio Noticias, en diciembre de 2022, el propio Arevalillo daba cuenta del impacto de la Ley de Nietos, especialmente por la instrucción de Sofía Puente, que extendió extraordinariamente el alcance inicial de la ley. «Esta nueva interpretación amplía a cualquier hijo o nieto de español sin mayor condición», destacó.

El abogado instó a iniciar los trámites, debido a los plazos limitados para la solicitud -que finalmente se ampliaron hasta octubre de 2025- y «la amenaza directa» del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. «Ha dicho públicamente varias veces que su intención, si llega a gobernar, es derogar esa ley en su integridad», avisó, apremiando así a los potenciales beneficiarios. «Yo animo a la gente a que, ante esta amenaza directa de que pueda ser derogada, aprovechen para hacerlo lo antes posible».

Para bisnietos

En este marco, instó a «ponerse en manos de un profesional» para conseguir la documentación «del ancestro y todo el tracto hasta llegar al solicitante». Arevalillo pronosticó que la demanda sería «muchísima» al tratarse de «una oportunidad» que no entrañaba «mayor dificultad», pues «no exige residencia en España». «Por lo tanto, se abre una oportunidad fantástica, no sólo para nietos sino que, si nos damos prisa, incluso para bisnietos».

Preguntado sobre cómo se demostraría el exilio de los antepasados, respondió que la instrucción de Puente hacía «una interpretación extensiva» y que, en el caso de emigrantes entre 1936 y 1955, «se presunpondrá que han salido por razones de exilio y no se requerirá mayor prueba». El despacho ofrecía respuesta «en 24 horas» a todos los interesados.

«Hay clientes que no tienen inicialmente los datos básicos para saber el nacimiento del abuelo, abuela, padre o madre español (…) Es cierto que hay gente que, si no tiene esos datos, no va a poder aplicar. Pero tenemos ciertos comodines, que se puede deducir cierta información para ir consiguiendo pistas», concluyó el abogado.

David Arevalillo de la Torre se presenta como fundador y socio director general de A&A Estudio Jurídico. La asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, cabe recordar, está procesada por malversación, en calidad de cooperadora necesaria, en relación con el software para pymes desarrollado en el marco de la cátedra que dirigía la mujer de Pedro Sánchez en la Complutense.

Hasta el año pasado -cuando finalizó el plazo de solicitud- el despacho A&A Estudio Jurídico ha promocionado de forma recurrente sus servicios para ayudar a los potenciales beneficiarios de la Ley de Nietos a agilizar los trámites para lograr la nacionalidad, especialmente para clientes de América Latina.

«Si deseas obtener la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática no desaproveches esta oportunidad», «si usted es nieto de un español originario estamos dispuestos a asesorarlo y llevarlo de la mano para poder cumplir con ese sueño y adquirir la ciudadanía española», son algunos de los mensajes difundidos por el despacho a través de su perfil en redes sociales. Igualmente están especializados en la defensa judicial de los afectados por la denegación de la nacionalidad por origen sefardí

Consultado por este diario, David Arevalillo ha confirmado la relación con Álvarez, si bien -preguntado sobre su actividad profesional- asegura que el despacho apenas ha gestionado solicitudes de nacionalidad por la Ley de Nietos, pese a la notable promoción de este servicio en sus redes sociales. Tras esta consulta, el perfil de A&A Estudio Jurídico ha sido eliminado.

Fuente: Redes sociales A&A Estudio Jurídico