Comienza un nuevo martes y estamos ante el último del mes de octubre, en una semana en la que además vamos directos hacia el 1 de noviembre, festivo por Todos los Santos, que además en el caso de Madrid saltará al lunes 2 de noviembre. De este modo y antes de ese puente de tres días, muchos estarán pensando en afrontar una nueva jornada de trabajo, de rutina y como no, de repostar con el coche, pensando sobre todo a cómo está hoy 27 de octubre la gasolina y dónde es más barato repostar en Madrid.

El precio de la gasolina para este 27 de octubre y en el caso de Madrid, no parece haber variado mucho con respecto a ayer lunes, aunque sí que encontramos algunas diferencias. Según datos del Geoportal, que es la herramiento del Ministerio para la Transición Ecológica que siempre consultamos, la gasolina sigue por encima de los 1,5 y los 1,6 euros, mientras que el Diésel sigue más caro. De este modo, se hace necesario ver de nuevo dónde repostar y con ello poder ahorrar unos céntimos.

Precio de la gasolina hoy 27 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con datos del Geoportal, estas son a primera hora, las gasolineras más baratas de Madrid:

Gasolina 95

Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.525 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca Alcampo, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.529 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca Alcampo, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.559 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.559 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.559 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.559 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.559 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.559 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.559 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.559 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.559 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.569 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Shell . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.569 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.569 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.579 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Morafuel . Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: 1.579 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: . Ballenoil. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.579 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.669 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.729 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca Alcampo, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.749 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca Alcampo, avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 . Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.769 €/l .

. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 I . San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: 1.779 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 II . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1.779 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: . Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.779 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.789 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.794 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.795 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . BP San Peter 365 . Madrid. Autovía A-3, margen derecho, km 11,2. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Autovía A-3, margen derecho, km 11,2. Precio: . BP Nassica 365 . Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: 1.799 €/l .

. Pinto. Calle del Coto de Doñana, 6. Precio: . Cepsa Ciudad del Automóvil 365 . Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.799 €/l .

. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: . BP Guadalcanal 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Cepsa Las Arenas 365 . Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.809 €/l .

. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.809 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.814 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.817 €/l.

Diésel

Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.689 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.698 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.699 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.699 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.699 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: 1.699 €/l .

. Griñón. Avenida de Humanes, 171. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.699 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.699 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.699 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.709 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: . Shell . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: 1.719 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 110. Precio: . Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.729 €/l.

Gracias a estas listas, ya sabes dónde repostar en este martes, pero en el caso de querer hacerlo en cualquier otro momento, te aconsejamos entrar en el Geoportal directamente y consultar precios actualizados y ver además los resultados no sólo como listado sino también, en forma de mapa como este que te dejamos ahora a modo de ejemplo y sobre el que podrás moverte para encontrar la gasolinera más barata de todas.