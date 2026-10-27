De Iker Jiménez y Carmen Porter a Sandra Golpe: todos los galardonados con los Premios Antenas de Oro 2026

Iker Jiménez y Carmen Porter, Sandra Golpe, Carlos Sobera… Son algunos de los nombres que destacan en el palmarés de la 53.ª edición de las Antenas de Oro. La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (FARTVE) ha hecho oficial la lista de 2026 con unos reconocimientos veteranos e históricos que distinguen la excelencia, el rigor y la trayectoria en el panorama audiovisual nacional.

La gala de entrega, que reunirá a más de 400 profesionales y personalidades del sector en el Gran Casino de Aranjuez el próximo 14 de noviembre, galardona este año a figuras imprescindibles que marcan la pauta del análisis informativo, el entretenimiento y la compañía en las ondas de la radio.

El apartado de la televisión de esta edición subraya la solidez de formatos consolidados y el carisma de comunicadores que forman parte del imaginario colectivo español.

Iker Jiménez y Carmen Porter (‘Horizonte’, Cuatro)

El tándem formado por Iker Jiménez y Carmen Porter ha sido premiado por la labor y el impacto de Horizonte en Cuatro. Tras años al frente del emblemático Cuarto Milenio -que sigue en emisión los domingos-, la pareja supo evolucionar hacia la investigación sociopolítica, científica y geopolítica en riguroso directo. En Horizonte, Jiménez y Porter han consolidado un formato de debate de autor caracterizado por abordar cuestiones controvertidas, análisis estratégico con expertos de distintas áreas y un pulso constante con la actualidad más inmediata.

Sandra Golpe (‘Antena 3 Noticias’, Antena 3)

La periodista gaditana, licenciada por la Universidad de Navarra, ha sido distinguida por su desempeño y liderazgo al frente de Antena 3 Noticias, en la edición de las 15:00 horas. Con una dilatada carrera iniciada en radio y afianzada en CNN+, antes de su llegada a Atresmedia, Golpe ha logrado consolidar el telediario de la sobremesa de la cadena como el informativo más visto de la televisión en España mes tras mes, gracias a un ritmo narrativo dinámico con un compromiso inquebrantable por la cercanía y la precisión informativa.

Jordi Hurtado (‘Saber y ganar’, La 2 de TVE)

Rostro indiscutible de la televisión pública, Jordi Hurtado recibe el galardón por su incombustible labor al frente de Saber y ganar, el concurso diario más longevo de la historia de la pequeña pantalla nacional. Con cerca de tres décadas de emisión ininterrumpida y miles de programas a sus espaldas, Hurtado representa la divulgación cultural amena y una profesionalidad que ha trascendido generaciones sin perder un ápice de personalidad y complicidad con la audiencia.

Carlos Sobera (‘First Dates’, Mediaset)

El jurado ha querido reconocer la versatilidad, empatía y amplísima trayectoria de Carlos Sobera. Desde sus célebres inicios en concursos de gran formato como 50 por 15: ¿Quiere ser millonario? hasta su maestría como mediador sentimental en First Dates y su solvente conducción en las galas de realities de Telecinco, el presentador vizcaíno encarna como pocos la cercanía y la capacidad de conectar con todo tipo de públicos. En la actualidad también presenta Rueda la letra.

José Yélamo (‘laSexta Xplica’, laSexta)

El periodista andaluz, forjado en el reporterismo de calle y en la mesa de actualidad de Más vale tarde, ha sido premiado por su papel conductor en laSexta Xplica. Yélamo ha conseguido asentar un formato de prime time dedicado a desgranar temas socioeconómicos complejos a través de pizarras pedagógicas, mesas ciudadanas y contraste de opiniones, con un tono didáctico y sereno.

Canal TRECE

La cadena de televisión en abierto del grupo Ábside Media ha recibido el reconocimiento por su propuesta de actualidad, debate nocturno y contenidos de análisis social y de servicio público, que continúan cosechando una audiencia fiel y estable en el panorama de la TDT.

Antena de Radio

La radio española, pilar fundamental de la credibilidad periodística y la compañía personal, ha dejado un cuadro de honor repleto de referentes de la palabra hablada.

Pilar Cisneros (‘Herrera en COPE’, Cadena COPE)

Pilar Cisneros recibe la Antena de Oro por su destacada labor en Herrera en COPE, donde acompaña las mañanas de la emisora y hace coberturas directas a pie de calle. Con una sólida trayectoria que incluye etapas destacadas al frente de Mediodía COPE y La Tarde, Cisneros aporta una mirada pegada a los testimonios cotidianos de los protagonistas de la noticia.

Jaime Cantizano (‘Por fin…’, Onda Cero)

El comunicador jerezano, con una dilatada carrera de éxito tanto en televisión como en el estudio de radio, ha sido premiado por su liderazgo al frente de Por fin… en Onda Cero. Tras consolidar las mañanas del fin de semana con Por fin no es lunes, Cantizano asumió el reto de las tardes de la cadena de Atresmedia Radio, en las que combina entretenimiento, actualidad y un tono cómplice que conecta de manera natural con el oyente.

Isabel Gemio (‘El último tren’, RNE)

Una de las voces más carismáticas de los medios de comunicación en España ha sido reconocida por su programa El último tren en Radio Nacional de España. Isabel Gemio, de dilatadísima trayectoria recordada tanto por formatos de enorme calado televisivo como por sus años de radio en directo, devuelve con este espacio nocturno el valor a la confidencia íntima, la cultura pausada y la escucha activa a altas horas de la noche.

Juanma Rodríguez (‘El primer palo’, esRadio)

En el plano de la información deportiva y de opinión, el premio ha recaído en Juanma Rodríguez, director y presentador de El primer palo en esRadio. Con un estilo vehemente, directo y sin complejos, Rodríguez ha sabido construir una de las alternativas nocturnas más comentadas del periodismo deportivo, con el que combina la crónica de la jornada con el debate editorial apasionado.

Carles Francino (‘La Ventana’, Cadena SER)

El veterano periodista catalán ha sido galardonado por su conducción de La Ventana, el espacio que domina las tardes radiofónicas en la Cadena SER. Tras liderar durante años Hoy por hoy y haber desarrollado una notable etapa en los informativos de televisión, Francino ha impreso en la franja vespertina un sello propio con conversación reposada, música y cultura.