Carmen Machi confiesa en ‘El Hormiguero’ su pasión por el Real Madrid: «He cambiado planes de rodaje para verlo»
La actriz presneta en el programa de Pablo Motos la segunda temporada de la serie 'Celeste' (Movistar Plus)
Este lunes 16 de noviembre ha acudido a El Hormiguero Carmen Machi para presentar la segunda temporada de Celeste en Movistar Plus. La actriz vuelve a un personaje icónico, una inspectora de Hacienda a la caza de estafadores famosos, en una de las series más destacadas que se estrenaron el año pasado.
La responsabilidad de Machi tras su último premio
Sobre su último gran reconocimiento tras recibir el Premio Nacional de Cinematografía, la actriz ha dicho: «Es una responsabilidad. Jamás me lo hubiera imaginado, pensé que era una coña porque cuando me llamó el Ministro había estado con él en otro premio y pensé que me había dejado algo».
Machi, fanática de Nadal y del Real Madrid
En la segunda temporada de Celeste, su personaje va a la caza de un jugador de fútbol y la actriz ha confesado lo mucho que ama al Real Madrid y lo que ha llegado a hacer por su equipo: «He cambiado planes de rodaje para verlo; cada día hay órdenes de rodaje. Ha pasado en el último partido de Champions, en el que dije que no iba a ir, soy muy profesional, pero muy madridista. Hago eso también con Nadal»
Sobre el tenista, Macho ha dicho: «A mí ver a Nadal en el palco… no es verle jugar al tenis. No le conozco ni quiero, tengo mitomanía, no sabría qué hacer, me provoca algo tan especial que igual me caigo al suelo».
El alegato de Carmen Machi por la salud mental
Durante la entrevista, la actriz protagonista de Aída, ha querido sacar a la luz un duro momento que vivió justo antes del rodaje de su último proyecto. Y es que la actriz ha querido hacer un llamamiento para que cuidemos nuestra salud mental.
«A veces hay parte de la vida que te afecta y la vas encubriendo», ha comenzado explicando la actriz: «Una no es muy consciente hasta que petas». Así, Machi ha confesado que, de rodaje en rodaje, ha tenido que enfrentarse a fuertes problemas de ansiedad y varios ataques de pánico.
«Estaba pasando un duelo», ha continuado sin entrar en más detalles al respecto. No obstante, las consecuencias de esta situación sí eran realmente severas, siendo incapaz de relacionarse con nadie. Una fase de su vida que venció gracias a «la química», elogiando así el importante papel de los profesionales de la psiquiatría y la psicología.