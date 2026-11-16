Isabel Jiménez sorprende con una fotografía junto a su exmarido: así es la relación que mantienen tras su separación

Isabel Jiménez ha protagonizado una de esas imágenes que no pasan desapercibidas. La periodista ha compartido una fotografía de una celebración muy especial en la que aparece junto a su exmarido, una instantánea que ha despertado la curiosidad de sus seguidores y que vuelve a poner el foco en la relación que ambos mantienen después de poner fin a su matrimonio.

El encuentro se produjo durante el cumpleaños de una persona de su entorno, una cita en la que también estuvo presente Sara Carbonero. La reunión llega después de que Isabel y su inseparable amiga regresaran de su escapada a Marruecos, un viaje que ambas disfrutaron juntas y que compartieron parcialmente con sus seguidores a través de las redes sociales.

En la fotografía publicada por la presentadora se puede ver a varios asistentes posando en un establecimiento con una marcada estética rockera, reconocible por las guitarras que decoran sus paredes. Entre los rostros conocidos que aparecen en la imagen están Sara Carbonero y su pareja, Jota Cabrera, con quien mantiene una relación sentimental desde 2025.

Sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención es la naturalidad con la que Isabel Jiménez posa junto a su expareja. Una imagen que evidencia que, pese a haber tomado caminos diferentes en el terreno sentimental, ambos han conseguido conservar una relación cercana y cordial.

Una separación marcada por el cariño y la familia

La buena sintonía entre Isabel Jiménez y su exmarido no es algo nuevo. La propia comunicadora ha hablado en distintas ocasiones sobre cómo afrontaron su ruptura y la importancia que ha tenido mantener el respeto y el afecto después de tantos años compartiendo una vida en común.

En una entrevista concedida a la revista ¡Hola!, la periodista explicó que ambos tuvieron claro desde el primer momento que querían conservar el vínculo familiar. Después de 19 años juntos, la decisión de separarse no significaba dejar atrás todo lo construido durante ese tiempo.

La presentadora también hizo especial hincapié en que sus hijos estaban en el centro de sus prioridades, aunque dejó claro que mantener una buena relación no respondía únicamente a ellos, sino también al cariño que seguían teniendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5)

Sus hijos, en el centro de esta nueva etapa

Desde que comenzaron esta nueva etapa por separado, Isabel Jiménez ha procurado que sus hijos vivan los cambios con naturalidad. La periodista ha explicado que los pequeños se han adaptado progresivamente a la situación y que están descubriendo el mundo a su lado.

La comunicadora disfruta especialmente de esta etapa como madre, acompañándolos en sus experiencias y aprendiendo también de su manera de observar las cosas. Además, ha contado que sus hijos entienden perfectamente su trabajo en televisión, aunque en casa su papel es sencillamente el de mamá.

La fotografía de este último encuentro vuelve a reflejar que una separación no tiene por qué traducirse en enfrentamientos o distanciamiento. Isabel Jiménez parece haber encontrado la fórmula para preservar el cariño, compartir momentos con personas de su entorno y seguir construyendo una dinámica familiar en la que el bienestar de sus hijos continúa siendo lo verdaderamente importante.