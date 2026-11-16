Cayetano Rivera se moja por Francisco y arremete contra los presidentes taurinos: «Mi hermano tiene razón»

La polémica que ha abierto Francisco Rivera con los presidentes de las plazas de toros ha encontrado un nuevo aliado dentro de su propia familia. Su hermano, Cayetano Rivera, ha decidido dar un paso al frente y respaldar públicamente las críticas que el marido de Lourdes Montes lanzó contra quienes considera que tienen demasiado poder en el desarrollo de los festejos taurinos. A través de un comunicado publicado en su perfil de X, el diestro ha dejado clara su postura y ha cuestionado que el conocimiento del reglamento sea suficiente para comprender las particularidades de la tauromaquia. «Mi hermano Francisco tiene razón sobre la vanidad de algunos presidentes taurinos», ha escrito, en un mensaje con el que se suma a una controversia que ha provocado la reacción de dos asociaciones profesionales y que amenaza con abrir una nueva brecha dentro del sector.

Cayetano no se ha limitado a mostrar su apoyo familiar, sino que ha aprovechado la repercusión de las declaraciones de Fran para poner sobre la mesa una reflexión sobre el funcionamiento de las plazas. «Para entender de toros no basta con conocer el reglamento. Hay que entender el toreo», ha añadido en su publicación. Una afirmación con la que parece coincidir con el planteamiento de su hermano, que durante las jornadas jurídicas celebradas en Sevilla cuestionó las atribuciones de los presidentes y el peso que tienen sus decisiones en cuestiones como la concesión de trofeos o los reconocimientos de los animales. El mensaje de Cayetano termina, además, con una petición dirigida al resto de profesionales: «Y me gustaría ver a más toreros, ganaderos y empresarios defender lo que tantos piensan y pocos dicen…». De esta forma, el torero reclama que otros nombres relevantes de la tauromaquia abandonen la discreción y expresen públicamente su opinión sobre una cuestión que, a su juicio, genera malestar dentro del sector.

Mi hermano Francisco tiene razón sobre la vanidad de algunos presidentes taurinos. Para entender de toros no basta con conocer el reglamento. Hay que entender el toreo. Y me gustaría ver a más toreros, ganaderos y empresarios defender lo que tantos piensan y pocos dicen… — Cayetano (@Cayetano_Rivera) November 15, 2026

El origen del enfrentamiento entre Fran Rivera y los presidentes taurinos

El conflicto comenzó durante las jornadas Justicia para el toreo, celebradas los días 12 y 13 de noviembre en la Fundación Cajasol de Sevilla y organizadas por la Asociación Profesional de la Magistratura. En uno de los coloquios, Fran Rivera arremetió contra el actual modelo de presidencia de las plazas de toros, al considerar que una sola persona dispone de demasiada capacidad de decisión en un espectáculo en el que intervienen profesionales y espectadores. El ex torero, que compartía mesa con José Carlos Alférez Mengual, inspector del Cuerpo Nacional de Policía y ex presidente de las plazas de Jaén y Linares, fue especialmente contundente al describir el papel que desempeñan algunos presidentes. «Yo soy un defensor de que el enemigo número uno del torero es el presidente. Creo que es el cáncer del toreo», llegó a afirmar.

El marido de Lourdes Montes también cuestionó que el criterio de una sola persona pueda imponerse al sentir de quienes acuden a una corrida. «El criterio de una persona en un espectáculo público nunca debe estar por encima de 10.000 que son los que pagan», defendió durante su intervención. Para respaldar su argumento, Rivera recurrió a su propia experiencia profesional y recordó que ha participado en más de 1.800 corridas de toros, una trayectoria que, en su opinión, le permite conocer de primera mano las dificultades que pueden surgir con determinados equipos presidenciales. Su crítica se centró especialmente en la capacidad de estos responsables para intervenir en decisiones que afectan al desarrollo artístico de una faena y a la concesión de trofeos, así como en los criterios utilizados durante los reconocimientos veterinarios.

Sus palabras no tardaron en encontrar respuesta. La Unión de Presidentes de Plazas de Toros de España (UPTE) exigió una rectificación pública al extorero y calificó sus declaraciones de «inadmisibles, injustificables y totalmente irrespetuosas» con la autoridad de quienes desempeñan esta función. La asociación considera que las expresiones utilizadas por Rivera minusvaloran el trabajo de los equipos gubernativos y reflejan un desconocimiento del Reglamento Taurino. También recordó que los presidentes, junto a delegados, veterinarios y asesores, tienen responsabilidades relacionadas con el cumplimiento de la normativa, la seguridad de los profesionales y los derechos de los espectadores. En una línea similar se pronunció la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España (ANPTE), que defendió la necesidad de mantener los controles administrativos y rechazó que determinadas decisiones puedan quedar en manos de los propios profesionales que participan en el espectáculo.

El respaldo de Cayetano llega después de meses de tensión entre los hermanos

La defensa pública de Cayetano también resulta significativa por el momento en el que se produce. Los hermanos Rivera han protagonizado varios titulares durante los últimos meses a raíz de sus diferencias en torno a la celebración de la corrida Goyesca de Ronda, una cita especialmente importante para la familia y para la historia taurina de la ciudad malagueña. Fran, organizador del festejo, explicó que su hermano no había participado en la edición de este año porque ya estaba retirado. Sin embargo, desde el entorno de Cayetano se trasladó que el diestro sí tenía ilusión por protagonizar un mano a mano con su hermano, aunque esa posibilidad no habría llegado a concretarse. La situación terminó generando un desencuentro que llevó al propio Cayetano a publicar un comunicado, un gesto poco habitual en él.