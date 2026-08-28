Francisco Rivera encuentra en el campo su negocio más rentable: la empresa Nan Madol S.L. factura 382.000 euros al año

Detrás del nombre de Francisco Rivera hay algo más que una larga trayectoria en los ruedos y una agenda habitual de eventos, colaboraciones y apariciones públicas. El torero lleva décadas construyendo una estructura empresarial que ha ido cambiando con el tiempo y que hoy tiene una pata especialmente llamativa: la agricultura se ha convertido en el negocio que mejores resultados presenta. COOL ha accedido a los datos empresariales y a las cuentas disponibles de las cinco sociedades que forman actualmente su entramado: Menkaura, Nan Madol, Bari 2015, Tazdevil y Yel Nat. La fotografía que dejan los números es bastante más compleja que la de un supuesto imperio: existe patrimonio empresarial de siete cifras, pero los beneficios están muy concentrados y varias de las sociedades terminan el ejercicio con pérdidas.

La cifra que mejor resume esta situación es la de Nan Madol S.L., la compañía vinculada a la actividad agrícola y ganadera. En 2025 facturó cerca de 382.000 euros, alrededor de un 20% más que el año anterior, y consiguió algo más de 60.000 euros de beneficio. Frente a ella, Bari 2015 perdió más de 22.000 euros, mientras que Tazdevil, Yel Nat y la propia Menkaura cerraron con números rojos mucho más pequeños. Es decir, las cinco sociedades no funcionan como cinco motores económicos con una rentabilidad similar: existe patrimonio empresarial de siete cifras, pero los beneficios están muy concentrados y tres de las cinco sociedades analizadas presentan pérdidas en sus cuentas.

Nan Madol: el negocio que más crece

Nan Madol S.L. fue constituida en enero de 2000 y tiene como objeto social las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, además de la explotación y adquisición de fincas rústicas y urbanas. Su actividad está vinculada principalmente al cultivo y la explotación agrícola, una línea de negocio que Francisco Rivera mantiene desde hace años y que, a tenor de las últimas cuentas disponibles, atraviesa uno de sus momentos más sólidos. En 2025, la sociedad facturó alrededor de 382.000 euros, cerca de un 20% más que el ejercicio anterior, y cerró el año con un beneficio superior a los 60.000 euros. La empresa mantiene, además, una estructura laboral reducida, con alrededor de dos trabajadores según los datos empresariales disponibles. No se trata, por tanto, de una gran compañía por volumen de plantilla, sino de una sociedad con una actividad muy concreta y un peso patrimonial significativo dentro del entramado empresarial de Rivera.

Hay, eso sí, un matiz importante detrás de esos más de 60.000 euros de beneficio: no significa que Francisco Rivera haya ingresado personalmente esa cantidad. El resultado corresponde a la sociedad y, según las cuentas analizadas, se ha destinado a compensar pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. Es decir, el beneficio sirve para reforzar la posición financiera de la empresa y reducir los resultados negativos arrastrados de años anteriores, pero no puede interpretarse como dinero que haya ido directamente al bolsillo del torero. Contablemente, lo correcto es hablar de una sociedad que generó más de 60.000 euros de beneficio en 2025, no de 60.000 euros ganados por Francisco Rivera.

Nan Madol tampoco es una sociedad creada recientemente al calor del auge del negocio agrícola. Lleva más de 25 años formando parte del entramado empresarial de Rivera y ya en ejercicios anteriores aparecía como una de sus compañías de mayor peso patrimonial. Los datos históricos disponibles llegaron a situar sus activos en torno a los dos millones de euros, con ejercicios en los que incluso se manejaron cifras superiores. Su trayectoria ayuda a entender el papel que ocupa actualmente la agricultura dentro de los negocios del torero: no es una inversión puntual ni una actividad reciente, sino una apuesta empresarial que Rivera lleva desarrollando desde hace décadas a través de esta sociedad.

Menkaura, la pieza que está arriba de todo

Por encima de estas compañías se encuentra Menkaura S.L., constituida en 1997 y concebida como la sociedad de cabecera del entramado empresarial de Francisco Rivera. Su actividad está clasificada como sociedad holding, es decir, su función principal es mantener y gestionar participaciones en otras empresas, más que desarrollar una actividad comercial propia. Ahí aparece uno de los datos patrimoniales más llamativos de toda la estructura: las participaciones que posee están valoradas contablemente en casi 1,38 millones de euros. Pero esa cifra necesita contexto: no significa que Francisco Rivera tenga 1,38 millones de euros disponibles, sino que ese es el valor que tienen contabilizadas las participaciones de la sociedad.

La diferencia es importante porque patrimonio empresarial y dinero en efectivo no son lo mismo. Menkaura puede tener participaciones valoradas en casi 1,38 millones de euros sin que exista esa cantidad depositada en una cuenta corriente ni pueda considerarse un ingreso personal del torero. De hecho, el resultado del último ejercicio disponible es prácticamente testimonial frente a ese volumen patrimonial: la sociedad registra unas pérdidas de alrededor de 120 euros. Su papel dentro del entramado es, por tanto, principalmente patrimonial y societario, ya que sirve como vehículo para mantener participaciones en otras compañías del grupo.

Pérdidas contenidas y negocios vinculados al espectáculo

La cara menos amable de las cuentas aparece en Bari 2015 S.L., constituida en 2000 y vinculada actualmente al ámbito de los espectáculos y el entretenimiento. Es la sociedad que registra las mayores pérdidas de las cinco analizadas, con más de 22.000 euros en negativo. Su trayectoria ha sido cambiante y su actividad ha ido modificándose con los años, por lo que el resultado actual refleja una compañía mucho más contenida que en otras etapas. Tazdevil S.L., la sociedad más antigua del entramado junto a Menkaura, fue constituida en 1997 y está relacionada con la promoción y organización de espectáculos y la contratación de artistas.

En el ejercicio analizado pierde menos de 900 euros, aunque en años anteriores llegó a manejar un patrimonio de alrededor de 2,4 millones de euros y ventas superiores al millón. Por último, Yel Nat S.L., creada en 2001 y vinculada a la representación y a la explotación comercial de derechos de imagen, registra unas pérdidas de apenas 200 euros.

Cinco sociedades, resultados muy distintos

Si se ponen todas las cifras juntas, la fotografía resulta bastante clara: Nan Madol aporta más de 60.000 euros de beneficio; Bari 2015 registra pérdidas de más de 22.000; Tazdevil pierde menos de 900; Yel Nat, alrededor de 200; y Menkaura, unos 120 euros. El resultado conjunto de estas cinco sociedades arroja un saldo positivo de aproximadamente 36.000-37.000 euros, aunque esta cifra no puede considerarse un beneficio consolidado, ya que se trata de empresas jurídicamente independientes y no de un grupo con cuentas consolidadas. Lo que sí deja al descubierto esta comparación es que el resultado positivo está claramente concentrado en Nan Madol, mientras que el resto de sociedades presentan beneficios muy reducidos o cierran el ejercicio en negativo.

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Esta estructura es el resultado de una trayectoria empresarial mucho más amplia. Francisco Rivera comenzó a diversificar sus negocios cuando todavía estaba en activo como torero y, desde entonces, ha combinado las actividades vinculadas a los espectáculos y a su imagen pública con inversiones en sectores tan diferentes como la agricultura, el patrimonio o la restauración.

A lo largo de los años también ha participado en proyectos que ya no forman parte de su actual entramado societario. Rivera estuvo vinculado junto a Carlos Herrera y otros inversores a La Lonja del Barranco, el conocido mercado gastronómico sevillano, aunque Menkaura terminó saliendo de aquella sociedad. También ha participado en otros negocios relacionados con la restauración, los productos gastronómicos y distintas inversiones. Incluso llegó a adentrarse en el negocio de la chatarra a través de otras compañías, una aventura que no terminó como esperaba. Su recorrido empresarial está marcado, por tanto, por distintas etapas y apuestas: sociedades que se mantienen, negocios que cambian de rumbo y proyectos que acaban quedando atrás, mientras la agricultura se consolida ahora como la actividad que mejores resultados aporta a su estructura actual.