Javier Cortés firma una gran actuación en la Goyesca

Las Ventas abría sus puertas de nuevo para celebrar una de sus citas más tradicionales, su corrida Goyesca, dentro de la Feria de la Comunidad de Madrid. Esta corrida es una de las citas más importantes de la capital donde los toreros protagonistas se visten con el traje goyesco típico de la ciudad. Los tres matadores que hicieron el paseíllo este sábado 2 de Mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid, son de los que más experiencia tienen en el escafón actual: Uceda Leal, Manuel Jesús El Cid y Javier Cortés, que lidiaron un encierro de la ganadería salmantina de El Pilar.

Abrió la tarde Uceda Leal ante un primero de escaso juego. Destacó en el caballo pero enseguida se vino a menos, sin recorrido ni entrega. Uceda brindó la faena a Isabel Díaz Ayuso y empezó con la diestra, que dominó durante casi toda la faena. El toro tenía bastante peligrosidad y en algunos momentos Uceda tuvo que ser precavido. Tras intentarlo por ambos pitones, y viendo la imposibilidad de estructurar faena, optó por abreviar, dejando una estocada eficaz. Fue silenciado.

Manuel Jesús El Cid con el segundo toro dejó un gran sabor de boca con su faena. Comenzó con un gran ramillete de verónicas en los medios que levantó los primeros aplausos de la tarde. El animal no se empleó en el caballo. Javier Cortés dejó un gran quite por chicuelinas en los medios. Destacaron los pares de banderillas de Rafael González que casi fue prendido por el animal. También dedicó su faena a Isabel Díaz Ayuso.

El sevillano comenzó la faena templando al animal con toreo en redondo por la izquierda y rematando por lo bajo. Cuidó la faena de principio a fin meciendo al animal al ritmo de sus muñecas. Dejó grandes series de naturales de gran profundidad que levantaron los olés de los tendidos.

Lo intentó por el otro pitón con cambios por la espalda, pero le fue inviable, porque el de El Pilar sólo respondía con claridad por el izquierdo.

Empañó toda la faena con la espada. Tras varios pinchazos consiguió rematar. En uno de los intentos casi le prende el animal. Tuvo que hacer uso del descabello para poner fin a la faena. Tras sonar dos avisos, recibió una ovación de los tendidos.

El tercer toro de la tarde para Javier Cortés tenía mejores condiciones que los anteriores, con más nobleza y recorrido. Brindó la faena al público y se fue a los medios, donde desarrolló casi toda la faena. Lució varias series de muletazos de muy buen gusto, pero, poco a poco, el animal perdió bríos, sin darle opciones de lucimiento. Tras no tener muchas opciones, Cortés finalizó con media estocada y fue silenciado.

Uceda Leal recibió al cuarto toro de la tarde a la verónica, firmando un buen saludo que calentó los tendidos. Sin embargo, al animal de El Pilar le faltaba clase y entrega, algo que impidió el desarrollo de la faena desde el inicio. Tras cumplir en varas, el animal se vino a menos y Uceda no tuvo mucha opción de desarrollar una gran actuación. Lo intentó, pero apenas lució muletazos desligados. Tras no ver posibilidades, optó por abreviar la faena, dejando media estocada con uso del descabello. Fue silenciado de nuevo.

El quinto para El Cid fue bastante complicado. Desde su salida carecía de clase y entrega.

El sevillano en esta ocasión brindó su faena al público, citó al toro desde casi los medios y así comenzó la faena. El animal enganchaba todo el tiempo la muleta y el diestro no lo tuvo nada fácil. No cesó en esfuerzos, pero era inviable realizar una faena. Tras ser imposible el lucimiento, se vio obligado a rematar la faena. Tampoco atinó con la espada y fue silenciado de nuevo.

Finalizó la tarde Javier Cortés ante un sexto con bastante humillación desde su salida. Se empleó en varas y destacó en banderillas Pablo Gallego, quien puso a la plaza en pie.

Cortés dejó una gran faena con el público metido en la faena de principio a fin. Lució varias series de muletazos con la mano muy baja, pero lo que destacaron fueron las series por naturales, con las que se lució de forma exquisita. Remató por la derecha, donde el animal embestía de forma impecable. Consiguió poner los tendidos en pie de nuevo. Fue una lástima porque el acero empañó su faena: tras varios pinchazos pudo poner punto final a la tarde. Recibió una fuerte ovación el toro y Javier Cortés fue silenciado.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de toros Goyesca de la Feria de La Comunidad 2026. Casi lleno.

Toros de El Pilar

Uceda Leal: silencio y silencio.

Manuel Jesús El Cid: ovación y silencio.

Javier Cortés: silencio y silencio.