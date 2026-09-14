Julián Contreras se mete en la guerra entre Francisco y Cayetano Rivera y lanza un dardo: «Dudaron de mí»

La guerra familiar entre Fran y Cayetano Rivera suma un nuevo capítulo. Después de varios días de declaraciones cruzadas a raíz de la ausencia del segundo en la última Goyesca de Ronda, Julián Contreras ha decidido pronunciarse públicamente sobre la situación que atraviesan sus hermanos. El hijo menor de Carmina Ordóñez ha hablado en el programa Fiesta y, aunque ha insistido en que no pretende posicionarse a favor de ninguno de ellos, sus palabras dejan entrever que comprende especialmente bien lo que está viviendo Cayetano. De hecho, ha establecido un paralelismo directo entre el momento actual del torero y su propia experiencia familiar: «Cayetano está ahora padeciendo lo que yo llevo padeciendo muchísimos años».

La tensión entre Fran y Cayetano Rivera se hizo especialmente evidente durante la última Goyesca de Ronda. Fran acudió a la cita acompañado por Lourdes Montes y sus hijos, mientras que Cayetano protagonizó una ausencia que no pasó desapercibida, especialmente por tratarse de una celebración estrechamente vinculada a la historia de la familia y a la figura de su abuelo, Antonio Ordóñez. El desencuentro adquirió todavía más relevancia después de que ambos hermanos ofrecieran versiones diferentes sobre los motivos que habían llevado al torero a no participar en la cita.

Fran Rivera abordó públicamente la situación y cuestionó que se diese por hecho que entre ambos existía algo que solucionar. El torero aseguró que Cayetano se había retirado de los ruedos el año anterior y explicó que su hermano no le había comunicado que quisiera que su última corrida fuese precisamente en Ronda. Sin embargo, posteriormente trascendió una versión diferente. Según la periodista Paloma García-Pelayo, Cayetano sí habría trasladado a Fran en noviembre de 2025, durante el bautizo de Nicolás, su deseo de despedirse de los ruedos en la Goyesca. La conversación, según esa versión, no volvió a retomarse y entre ambos existiría actualmente una «distancia enorme».

En medio de estas versiones enfrentadas, Cayetano decidió romper su silencio. El torero publicó un contundente vídeo en el que explicó que, después de años intentando mantenerse alejado de las polémicas, había llegado el momento de cambiar de actitud. «Tengo 49 años y siento que ha llegado un momento en el que hay cosas que tienen que cambiar», comenzó diciendo ante la cámara. Cayetano explicó que su silencio había podido provocar que otras personas se sintieran legitimadas para contar determinados episodios de su vida y cuestionó que se diese por cierto aquello que se decía sobre él precisamente porque él había decidido no responder.

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Su mensaje terminaba con una declaración de intenciones muy clara: «A partir de hoy voy a proteger a los míos y a mí también», aseguró, antes de defender su derecho a contar su propia historia cuando lo considere oportuno. «Estoy intentando llevar una vida tranquila y me gustaría que así fuese, pero, a mis 49 años, mi historia, si quiero, la cuento yo», sentenció. Y es precisamente a raíz de este vídeo cuando Julián Contreras ha decidido entrar en escena. El menor de los hijos de Carmina Ordóñez ha dejado claro que no quiere convertirse en árbitro de la disputa entre sus hermanos. «Me posiciono a favor de lo que yo creo lógico y coherente», ha explicado. Sin embargo, inmediatamente después ha pronunciado la frase que resume su percepción de la situación: «Lo que pasa es que Cayetano está ahora padeciendo lo que yo llevo padeciendo muchísimos años».

Con estas palabras, Julián establece un paralelismo entre el conflicto que ahora mantiene a Fran y Cayetano distanciados y algunas de las situaciones familiares que, según su propio relato, él ha experimentado durante años. Su intervención adquiere especial relevancia porque el menor de los hermanos también ha vivido largos periodos de distancia familiar y ha hablado públicamente en otras ocasiones sobre cómo le ha afectado que se cuestionara su versión de determinados acontecimientos.

Además, Julián considera que Cayetano debería contar públicamente su versión de lo sucedido. Tras escuchar el contundente vídeo de su hermano, ha defendido que el torero explique cómo ha vivido todo este proceso y qué ha supuesto para él comprobar que determinadas personas que han formado parte de su vida «ahora le tratan así». «Ahí lo tenemos a Cayetano, el otro día tuvimos que escuchar cosas delirantes de él», ha señalado durante su intervención en Fiesta.

La petición de Julián conecta directamente con el mensaje que Cayetano lanzó en su vídeo: dejar atrás los años de silencio y comenzar a proteger su propia versión de los acontecimientos. El torero ya advirtió que no está dispuesto a que otras personas cuenten su historia por él, mientras que ahora su hermano pequeño parece animarle a dar un paso más y explicar abiertamente cómo se siente.

Julián también ha explicado que él mismo ha sufrido durante mucho tiempo que se cuestionara su relato. «Dudaron de mí, me hicieron dudar de mí, pero eso ya quedó hace mucho tiempo atrás», ha asegurado. El menor de los hermanos ha reconocido así que llegó a verse afectado por el ruido generado alrededor de su persona, así como por determinadas versiones sobre su propia historia.

Ninguno de los dos estuvo en la Goyesca

El conflicto familiar también ha tenido una consecuencia compartida para Julián y Cayetano: ninguno de los dos estuvo presente en la última Goyesca de Ronda. En el caso de Julián, además, ha confirmado que tampoco recibió una invitación para acudir a la cita. Eso sí, reconoce que, incluso de haber contado con ella, probablemente no habría asistido. «No es pertinente que yo vaya. Yo pretendo actuar con cierta coherencia y eso no lo tendría», ha explicado. A pesar de ello, admite que habría «agradecido enormemente» que hubieran contado con él, especialmente por tratarse de una celebración vinculada a su abuelo, Antonio Ordóñez.

Respecto a Cayetano, Julián sí considera que podría haber participado en la Goyesca pese a haberse retirado de los ruedos. Una opinión que, insiste, no debe interpretarse como un posicionamiento a favor de uno de sus hermanos frente al otro. Su postura, según ha querido remarcar, responde únicamente a aquello que él considera «lógico y coherente». Así, mientras Fran y Cayetano continúan ofreciendo versiones diferentes sobre lo ocurrido y el torero ha decidido poner fin a años de silencio, Julián reaparece ahora para recordar que conoce de primera mano lo que significa sentirse cuestionado dentro de su propia familia. Y, aunque evita declararse abiertamente del lado de Cayetano, su mensaje sí supone un respaldo a su derecho a contar su propia historia: «Está ahora padeciendo lo que yo llevo padeciendo muchísimos años».