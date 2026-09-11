Cayetano Rivera ha decidido romper una de sus máximas: guardar silencio. El diestro, que durante años ha intentado mantenerse al margen de las polémicas familiares y de las informaciones sobre su vida privada, ha dado un paso al frente con un contundente vídeo publicado en sus redes sociales. Y su mensaje no ha pasado desapercibido. Tampoco para Cecilia Gómez, ex pareja de Fran Rivera, que ha reaccionado públicamente a las palabras del torero con varios emojis de aplausos.

El gesto de la bailaora adquiere especial significado por su estrecha vinculación pasada con la familia Rivera. Cecilia mantuvo una relación sentimental con Francisco Rivera durante aproximadamente nueve meses entre 2009 y 2010. Fue un noviazgo intenso y muy mediático que terminó en marzo de 2010. Ella misma reconoció posteriormente que había querido muchísimo al torero y que conservaba un gran cariño por aquella relación.

Tras la ruptura, ambos consiguieron mantener una relación cordial. De hecho, meses después de poner punto final a su noviazgo, Fran se convirtió incluso en productor y gestor de algunos proyectos profesionales de Cecilia. El torero pasó de ser su pareja a convertirse en su socio, una muestra de la buena sintonía que ambos aseguraron conservar.

Cecilia siempre ha hablado en términos positivos de aquella etapa. En 2011 llegó a asegurar que estaba orgullosa de la relación que había mantenido con Fran y que había sido una experiencia maravillosa en su vida.

Por eso, su reacción ahora llama especialmente la atención. La bailaora ha utilizado únicamente unos emojis de aplausos para reaccionar al vídeo de Cayetano, pero el gesto llega en un momento especialmente delicado para los hermanos Rivera.

El enfrentamiento entre Fran y Cayetano ha vuelto al primer plano después de la ausencia del segundo en la Goyesca de Ronda. Fran concedió recientemente una entrevista en Y ahora Sonsoles en la que reconoció que el distanciamiento con sus hermanos le había dolido, aunque evitó entrar en detalles sobre su relación actual con Cayetano. «Dais por sentado que hay algo que arreglar y a lo mejor no hay nada que arreglar», afirmó.

Cayetano, sin embargo, ha optado ahora por contar su propia versión. «Tengo 49 años y siento que ha llegado un momento en el que hay cosas que tienen que cambiar», comienza su vídeo. El torero explica que durante toda su vida ha escuchado hablar de su vida, sus relaciones, su profesión y sus decisiones, pero que muchas de esas informaciones eran «medias verdades» o directamente «mentiras».

Durante años, asegura, prefirió callar «por educación, por respeto, por nostalgia» y también para proteger a determinadas personas. Pero reconoce que ese silencio ha podido provocar que otros terminasen contando su historia por él. «Cuando uno siempre calla, hay personas que se creen en el derecho de contar tu historia por ti», sentencia.

Unas palabras que llegan después de la intervención televisiva de Fran y que han abierto un nuevo capítulo en el desencuentro entre los hermanos. Y en medio de esta nueva batalla familiar, el gesto de Cecilia Gómez no ha pasado inadvertido. La que fuera pareja de Fran ha optado por aplaudir públicamente el mensaje de Cayetano. Un movimiento discreto, sin declaraciones ni explicaciones, pero revelador por el momento en el que se produce y por la relación que durante años mantuvo con el hermano mayor del diestro.

No es la primera vez que Cecilia aparece vinculada, aunque sea indirectamente, a la saga Rivera. En 2024 llegó incluso a verse envuelta en una sorprendente historia después de que se publicase que había mantenido una relación secreta con José Antonio Canales Rivera, primo de Fran y Cayetano. Cecilia negó entonces haber mantenido ese romance y rechazó que ella fuese el motivo del distanciamiento entre los primos.

Ahora, años después de su relación con Fran, vuelve a aparecer en escena por un gesto tan sencillo como llamativo: unos aplausos para Cayetano justo cuando el torero ha decidido dejar de callar y comenzar a contar su propia historia.