The Pitt’ el drama médico de Noah Wyle con más nominaciones de los premios Emmy y esta es la plataforma donde puedes verla

Si tuviéramos que adelantarnos a decir qué serie nominada a los Premios Emmy va a triunfar, la gran señalada es The Pitt. El drama médico ha alcanzado las 25 nominaciones en estos premios, todo gracias a un formato austero que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en uno de esos títulos que puedes recomendar a amigos sin riesgo a recibir una mala reseña. Tanto escuchar hablar de esta serie ha hecho que la gran pregunta del momento sea: ¿Dónde puedo ver The Pitt? Apunta, porque si quieres saber cómo puedes ver esta serie solo tienes que saber en qué plataformas deberías abrir tu suscripción.

La vuelta del «Dr. Wyle»

Si hay alguien que puede hablar del éxito que tiene el género médico dentro de las series de televisión es el actor principal de The Pitt, Noah Wyle. Estos dramas entre las plantas de hospital ya nos dieron a conocer a un joven Wyle en la serie Urgencias, un drama médico estadounidense, creado por el novelista y médico Michael Crichton. Fue con este papel con el que el actor saltó a la fama en la pantalla, habiendo interpretado anteriormente pequeños papeles en películas como Crooked Hearts (1991), Swing Kids (1993) o A Few Good Men (1992), así como diferentes obras de teatro en Los Ángeles. Formó parte de la serie desde el primer capítulo 24 horas, cuando interpretaba a el inexperto médico John Carter, bajo la estricta tutela del doctor Peter Bento.

La serie pronto alcanzó un éxito internacional y, dos años después, los medios de comunicación se hacían eco de que La Primera de TVE iba a apostar por Ugencias para añadir a la parrilla de programación. Su éxito se mantuvo durante más de una década hasta que el 2 de abril de 2009, la serie anunciaría su fin con un total de 331 episodios repartidos en 15 temporadas. Para entonces, Noah Wyle ya se había consagrado como un gran actor, con tres nominaciones a los Premios Globo de Oro y cinco a los Premios Primetime Emmy en su papel debut en televisión.

Dónde ver The Pitt

Todas estas series se consagraron dentro de la parrilla del primetime de las televisiones nacionales de cientos de hogares alrededor del mundo. Pero ahora, las nuevas plataformas de consumo ya no son tanto los canales convencionales: estos han quedado sustituidos por las plataformas de streaming.

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Su última serie The Pitt ha supuesto todo un fenómeno televisivo que ha recorrido el mundo gracias a pertenecer a una plataforma de streaming. Concretamente, el mejor canal para poder ver las dos temporadas de la serie – y próximamente la tercera – es HBO Max. En España, The Pitt también está disponible para todos aquellos que estén dados de alta en Movistar +, dentro de su catálogo de ficción.

Aunque también aparece disponible en Amazon Prime, para poder visualizar la serie hace falta suscripción a HBO Max. Únicamente aparece en la plataforma porque Amazon incluye la opción de Canales, lo que permite suscribirse a otros servicios directamente desde su interfaz.