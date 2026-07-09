Las 7 series más nominadas de los Emmy 2026 y dónde verlas en el streaming

Ayer, la Academia de la Televisión de Estados Unidos dio a conocer la lista oficial con las series nominadas a los premios más prestigiosos de la pequeña pantalla: los Emmy 2026. Ceremonia que cuenta ya con 78 años de historia y que, como viene siendo habitual desde 1949, vuelve a encumbrar la excelencia televisiva en una época en la que la hegemonía de contenidos responde casi de forma exclusiva a la capacidad creativa de los principales servicios de streaming.

El evento tendrá lugar el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, pero mientras tanto y con vistas a que los espectadores puedan ponerse al día con las ficciones punteras, hemos confeccionado una lista con las siete series más nominadas del certamen y en qué plataforma están disponibles:

Las 7 series más nominadas de los Emmy 2026: dónde verlas en el streaming

1. ‘The Pitt’

El año pasado ya fue una de las series más nominadas, pero el desempeño este año de su segunda temporada la ha elevado un escalón por encima del resto. La estresante vida de los profesionales de urgencias de un hospital de Pittsburgh no podría ser más complicada, con un recital de interpretaciones magníficas y un realismo que casi parece transformar esta historia médica en una narrativa bélica de trincheras.

Nominaciones: 17

Plataforma: HBO Max

2. ‘Hacks’

Un lustro después de su estreno, la historia de sororidad de la cómica Deborah Vance y su joven guionista Ava Daniels llega a su fin. Su colofón narrativo ha recibido el aplauso general de la crítica y del público. Un entusiasmo que los Emmy 2026 no han querido dejar de lado, colocándola en el segundo puesto en la lista de series más nominadas.

Nominaciones: 13

Plataforma: HBO Max

3. ‘La maldición de Widow’s Bay’

Es la ficción revelación de la temporada y la confirmación del esfuerzo de Apple TV por ser el nuevo faro ficcional del entretenimiento doméstico. Entretenida y cautivadora a partes iguales, La maldición de Widow’s Bay narra la historia de un pintoresco pueblo liderado por un alcalde que ya no sabe cómo enfrentarse a la superstición generalizada de una comunidad que cree que toda la isla está maldita.

Nominaciones: 9

Plataforma: Apple TV

4. ‘Pluribus’

Fue una de las grandes revelaciones del 2025, pero por la fecha de emisión, no entró en las consideraciones de la edición pasada. Creada por Vince Gilligan (responsable de Breaking Bad), Pluribus es un ejercicio insólito de ciencia ficción que se toma con calma el estimulante punto de partida de su historia: ¿qué harías si todo el mundo se convierte en una mente colmena pacífica, sucumbiendo a cualquier idea de individualidad? Renovada por una segunda temporada, tendremos que esperar para ver cómo se desarrolla una intrigante trama cuyo tratamiento no parece poder desarrollar un arco demasiado extenso.

Nominaciones: 8

Plataforma: Apple TV

5. ‘DTF St. Louis’

Si La maldición de Widow’s Bay ha sido una de las principales sorpresas de la temporada televisiva, la irrupción de DTF St. Louis no se ha quedado atrás. Steve Conrad, guionista de En busca de la felicidad (2006) y Wonder (2017) nos trae esta miniserie con un triángulo amoroso protagonizado por tres estrellas de la industria como Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini.

Nominaciones: 8 nominaciones

Plataforma: HBO Max, Movistar Plus (ficción total)

6.’Beef 2′

La antología de Lee Sung Jin vuelve con otra serie de historias cargadas de humor negro y de mucha, mucha ira. Como pasó con la anterior ronda de episodios, su principal virtud es la concentración de caras conocidas en el reparto. Desde Oscar Isaac a Carey Mulligan, pasando por Charles Melton a Cailee Spaeny y Song Kang-ho.

Nominaciones: 8 nominaciones

Plataforma: Netflix

7. ‘Terapia sin filtro’

Jason Segel, Bill Lawrence y Brett Goldstein nos traen otra temporada de la serie protagonizada por Segel y Harrison Ford. Un retrato preciso de cómo el humor puede ayudar a pasar el duelo, tratando este de una forma honesta y cálida como sólo los creadores de Ted Lasso podrían hacerlo.