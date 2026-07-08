Lista de todos los nominados a los premios Emmy 2026
'The Pitt' y 'Hacks' vuelven a ser las series favoritas
Hoy se ha dado a conocer la lista completa de nominados a los Emmy 2026, los premios de la Academia de la Televisión estadounidense que ensalzan lo mejor que ha dado la televisión en el pasado curso: las mejores series y programas emitidos entre junio de 2025 y mayo de 2026. La ceremonia de entrega de la 78ª edición de los Primetime Emmy Awards se celebrará en la madrugada del próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, con la actriz Mariska Hargitay, protagonista de Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales como maestra de ceremonias.
Premios Emmy: nominados en las principales categorías
Serie dramática
- La diplomática (Netflix)
- La edad dorada (HBO)
- El caballero de los Siete Reinos (HBO)
- Paradise (Hulu)
- The Pitt (HBO Max)
- Pluribus (Apple TV)
- Slow Horses (Apple TV)
- Your Friends & Neighbors (Apple TV)
Actor principal en serie dramática
- Sterling K. Brown por Paradise (Hulu)
- Gary Oldman por Slow Horses (Apple TV)
- Mark Ruffalo por Task (HBO)
- Rufus Sewell por The Diplomat (Netflix)
- Noah Wyle por The Pitt (HBO Max)
Actriz principal en serie dramática
- Carrie Coon por The Gilded Age (HBO)
- Chase Infiniti por The Testaments (Hulu)
- Keri Russell por The Diplomat (Netflix)
- Rhea Seehorn por Pluribus (Apple TV)
- Zendaya por Euphoria (HBO)
Serie de comedia
- Abbott Elementary (ABC)
- The Bear (FX)
- Hacks (HBO Max)
- Margo tiene problemas de dinero Apple TV)
- Nadie quiere esto (Netflix)
- Sólo asesinatos en el edificio (Hulu)
- Shrinking (Apple TV)
- Widow’s Bay (Apple TV)
Actor principal en serie de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II por Wonder Man (Disney+)
- Steve Carell por Rooster (HBO Max)
- Matthew Rhys por Widow’s Bay (Apple TV)
- Jason Segel por Shrinking (Apple TV)
- Martin Short por Only Murders in the Building (Hulu)
Actriz principal en serie de comedia
- Quinta Brunson por Abbott Elementary (ABC)
- Ayo Edebiri por The Bear (FX)
- Elle Fanning por Margo’s Got Money Troubles (Apple TV)
- Lisa Kudrow por The Comeback (HBO)
- Jean Smart por Hacks (HBO Max)
Actriz principal en miniserie o serie antológica
- Claire Danes por The Beast in Me (Netflix)
- Sally Field por Remarkably Bright Creatures (Netflix)
- Carey Mulligan por Beef (Netflix)
- Sarah Pidgeon por Love Story (FX/FX on Hulu)
- Sarah Snook por All Her Fault (Peacock)
Actor principal en miniserie o serie antológica
- Riz Ahmed por Bait (Prime Video)
- Jason Bateman por Black Rabbit (Netflix)
- Charlie Hunnam por Monster: The Ed Gein Story (Netflix)
- Oscar Isaac por Beef (Netflix)
- Matthew Rhys por The Beast in Me (Netflix)
Mejor actriz de reparto de comedia
- Dale Dickey por La maldición de Widow’s Bay
- Hannah Einbinder por Hacks
- Janelle James por Colegio Abbott
- Kate O’Flynn por La maldición de Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer por Margo tiene problemas de dinero
- Megan Stalter por Hacks
- Jessica Williams Terapia sin filtro
Mejor actor de reparto de comedia
- Colman Domingo por Las cuatro estaciones
- Paul W. Downs por Hacks
- Harrison Ford por Terapia sin filtro
- Nick Offerman por Margo tiene problemas de dinero
- Stephen Root por La maldición de Widow’s Bay
- Michael Urie por Terapia sin filtro
- Tyler James Williams por Colegio Abbott
Mejor actriz de reparto drama
- Taylor Deardon por The Pitt
- Fiona Dourif por The Pitt
- Allison Janney por La diplomática
- Katherine LaNasa por The Pitt
- Sepideh Moafi por The Pitt
- Julianne Nicholson por Paradise
- Karolina Wydra por Pluribus
Mejor actor de reparto drama
- Patrick Ball por The Pitt
- Billy Crudup por The Morning Show
- Shawn Hatosy por The Pitt
- Gerran Howell por The Pitt
- Jack Lowden por Slow Horses
- Tom Pelphrey por Task
- Carlos-Manuel Vesga por Pluribus
Miniserie o serie antológica
- All Her Fault (Peacock)
- The Beast in Me (Netflix)
- Beef (Netflix)
- DTF St. Louis (HBO Max)
- Love Story (FX/FX on Hulu)
Reality de competición
- Dancing With the Stars (ABC)
- RuPaul’s Drag Race (MTV)
- Survivor (CBS)
- Top Chef (Bravo)
- The Traitors (Peacock)
Programa de variedades
- The Daily Show (Comedy Central)
- Jimmy Kimmel Live! (ABC)
- Last Week Tonight With John Oliver (HBO Max)
- The Late Show With Stephen Colbert (CBS)
- Saturday Night Live (NBC)