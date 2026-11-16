Tamara Gorro y Cayetano Rivera rompen su relación tras un año de idas y venidas

Tamara Gorro y Cayetano Rivera han decidido poner punto final a su relación después de varios meses juntos. La pareja, que comenzó a conocerse durante 2025, hizo pública su historia de amor en febrero de este año, después de mantener sus primeros acercamientos lejos de los focos. Sin embargo, cuando todavía no han cumplido un año desde que oficializaron su noviazgo, ambos han decidido tomar caminos separados. Una ruptura en la que, según las primeras informaciones, habría sido la influencer quien ha dado el paso definitivo, en un momento en el que sus prioridades personales y familiares parecen estar por encima de cualquier relación sentimental.

Tal y como se ha contado en el programa de Sonsoles Ónega, la pareja se encuentra en momentos vitales diferentes y sus prioridades ya no coinciden. Tamara habría sido quien ha tomado la iniciativa de la separación, con una decisión que responde a su deseo de centrarse en ella misma, en sus hijos y en los proyectos personales y familiares que tiene por delante. Una etapa en la que la recuperación de su salud también ocupa un lugar fundamental y en la que la influencer necesita dedicar tiempo y energía a su propio bienestar.

Aunque ambos intentaron mantener su relación al margen de la exposición mediática, lo cierto es que su historia nunca estuvo completamente alejada de los comentarios. Durante los meses que estuvieron juntos, tanto Tamara como Cayetano optaron por la discreción y evitaron convertir su noviazgo en un escaparate público. Sin embargo, el entorno del torero sí llegó a pronunciarse sobre esta relación. Fue el pasado agosto cuando Pipi Estrada sacó a la luz unos mensajes que había intercambiado con el padre de Tana Rivera y en los que este dejaba una frase bastante reveladora: «Le hemos avisado, ya es mayor, él sabrá». Unas palabras que entonces alimentaron las especulaciones sobre cómo se había recibido la nueva relación del diestro entre sus personas más cercanas.

A estas declaraciones se sumaron también algunos comentarios relacionados con la manera en la que Tamara había decidido compartir su estado de salud. La influencer hizo partícipes a sus seguidores de distintos momentos de su proceso de recuperación, una exposición que, según se contó entonces, no habría terminado de gustar a Cayetano. La forma de gestionar públicamente una etapa tan delicada habría sido uno de los puntos de fricción entre ambos, aunque no se ha confirmado que este asunto haya sido determinante en la ruptura.

La salud de Tamara vuelve ahora a situarse en el centro de la información sobre su vida sentimental. Según lo explicado en el programa de Antena 3, la influencer necesita centrarse en su recuperación y en sí misma, dejando en un segundo plano otras cuestiones. No obstante, la separación no se habría producido por la existencia de terceras personas. De hecho, se ha asegurado que ambos mantienen una buena relación después de tomar la decisión e incluso continúan hablando a diario. Una circunstancia que apunta a que, pese al final de su noviazgo, no habría habido un enfrentamiento entre ellos.

Y ahora Sonsoles también se ha explicado que la pareja llevaba un tiempo atravesando una etapa de «idas y venidas», con momentos de mayor cercanía y otros en los que las diferencias entre ambos parecían hacerse más evidentes. Una situación que habría terminado desgastando la relación hasta llevar a Tamara a tomar la decisión de separarse. Así, lo que comenzó con ilusión y discreción ha acabado antes de alcanzar su primer aniversario público, con dos personas que, según las informaciones conocidas, se encuentran ahora en momentos vitales distintos.

Por el momento, Tamara Gorro no ha querido pronunciarse públicamente sobre la ruptura ni ha ofrecido una explicación a través de sus redes sociales. La influencer ha continuado compartiendo contenido relacionado con sus hijos y con su día a día, sin hacer referencia a Cayetano ni al final de su relación. Una discreción que contrasta con la atención que despertó el inicio de su historia de amor y que deja, por ahora, todas las explicaciones en manos de las informaciones que han trascendido en televisión.