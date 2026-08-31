La relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera va viento en popa pese a que muchos no apostaron por su idilio. A comienzos de año, salió a la luz la historia de amor de la colaboradora televisiva y el matador de toros que, en un comienzo, trataron de llevar su amor en la más estricta intimidad. Sin embargo, tras descubrirse, no dudaron en aparecer juntos en actitud cómplice paseando por las calles de Madrid. Y no solo eso. Hace solo unas semanas, el hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri declaraba sus sentimientos a los cuatro vientos tras compartir una imagen besándose con la ex tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa. Una actitud que dista mucho de la que ha tenido el diestro con sus anteriores parejas, con las que ha sido mucho más discreto.

Cuando han pasado nueve meses desde que destapara su idilio, ahora ha salido a la luz que parte de la familia de Cayetano no habría dado el beneplácito a su relación con Tamara. Ha sido el programa Fiesta el que ha desvelado que su hermano, Fran Rivera, habría advertido al torero de las intenciones de la creadora de contenidos.

La advertencia de Fran Rivera a su hermano Cayetano

Sabido es que, desde hace un tiempo, Cayetano y Fran no atraviesan la mejor relación de hermanos. De hecho, el marido de Lourdes Montes está en un bando y, en otro, el ex de Eva González y Kiko Rivera, que sí que están muy unidos.

Sin embargo, parece que Fran trató de acercar posturas con Cayetano hace unos meses para advertirle sobre su relación con Tamara Gorro. Tan poco le habría gustado la historia de su hermano con la tertuliana que, según el programa que presenta Emma García, le mandó un demoledor mensaje —lo que habría separado aún más a los hijos en común de Carmina y Paquirri—.

Más allá de las evidentes pruebas de que no hay relación de cuñados entre Tamara y Fran —como que ambos no se siguen en redes sociales—, Frank Blanco ha destapado unos mensajes de lo más reveladores entre el padre de Tana Rivera y Pipi Estrada. «La dirección de este programa maneja esa información con mensajes, concretamente mensajes que Pipi Estrada ha puesto a disposición de la dirección y en los que Fran Rivera le contesta textualmente a Pipi ‘Le hemos avisado, ya es mayor, él sabrá’ cuando nuestro compañero le pregunta sobre la relación de Tamara y su hermano», ha comentado.

Quien ha arrojado más luz sobre este asunto ha sido Aurelio Manzano. El colaborador, tras salir a la luz el intercambio de mensajes entre Fran y Pipi, no ha dudado en ponerse en contacto con el hermano de Cayetano, que ha sido tajante: «Le he dicho que resulta difícil defenderle después de que Pipi haya filtrado esos mensajes, y Fran me ha contestado que pasa de toda esta mierda con la de cosas serias que hay».

Sea como fuere, los mensajes de Fran a Pipi dan cuenta de que el marido de Lourdes Montes no estaría de acuerdo con que su hermano salga con Tamara, a la que, de momento, no sigue en el universo 2.0.