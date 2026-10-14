Iker Jiménez emocionado ante el recibimiento de los ceutíes al equipo de ‘Horizonte’: «Significa mucho»

El miércoles 13 de octubre, durante la visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta, se ha producido un inesperado momento relacionado con el programa estrella de Cuatro que Iker Jiménez ha comentado emocionado en el plató de ‘Horizonte’. Un momento muy especial que el presentador ha mostrado en el plató y tras el que ha dedicado unas palabras.

«Ha habido un momento muy emocionante. Para nosotros significa mucho con todo lo que hemos vivido desde que empezamos en Ceuta. El 31 de agosto volvíamos y lo hacíamos en Ceuta. El 31 de julio interrumpíamos las vacaciones para estar ahí contándolo», ha comenzado contando el presentador.

A continuación, Iker Jiménez ha dado paso a unas imágenes en las que varios de los ceutíes congregados para la visita de los reyes, al ver al equipo de Horizonte, nuestro reportero y cámara, comenzaron a dedicarles gritos de cariño.

«A algunos les puede sentar a vanagloria, pero lo que no vamos a dejar de hacer es poner a los ceutíes que nos quieren tanto, por algo será», ha dicho entonces el presentador, quien tras ver dichas imágenes añadía: «¡Viva Ceuta!».

Iker, emocionado ante el V de OKBALEARES

Recordemos que el día anterior, el lunes 12 de octubre, Iker Jiménez no quiso dejar pasar por alto su estancia en Mallorca por el V aniversario de OKBALEARES. El presentador de Horizonte se rindió a los mallorquines por el cariño y afecto que recibió durante su estancia en la isla. «Ha sido inenarrable, no podíamos ni ir por la calle», aseguró el presentador en el arranque del programa.

El periodista continuó sus palabras de agradecimiento haciendo referencia al intento de boicot contra el programa por parte de sectores de la izquierda. A pesar de esa tensión mediática previa, destacó el comportamiento ejemplar que presenció en persona: «Ni una sola mala cara ni protesta. Qué diferencia sideral entre el mundo de los líos digitales y mediáticos y el de nuestro gremio y la gente de la calle. Qué enorme diferencia, gracias».