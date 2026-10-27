Dónde ver el resultado en vivo de Carlos Alcaraz – Khachanov, a qué hora empieza y cómo ver por TV en directo online el partido del ATP 500 de Viena 2026

El ATP 500 de Viena llega y eso quiere decir que la temporada ya está llegando a su recta final. Carlos Alcaraz, tras el aplazamiento del Six Kings Slam a finales de diciembre, ha decidido disputar esta competición, a la que vuelve por primera vez desde 2021 y en la que espera ganar su primer título, aunque este año no ha sido muy sencillo para el murciano, por lo que deberá andarse con pies de plomo durante todo el torneo. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partidazo de Carlitos, y puedes seguir el Khachanov – Alcaraz en directo minuto a minuto en OKDIARIO.

Cuándo es el Carlos Alcaraz – Khachanov: horario del partido del ATP 500 de Viena 2026

Carlos Alcaraz debuta en el ATP 500 de Viena 2026 y lo hace enfrentándose a Karen Khachanov. Obviamente, el murciano, segundo cabeza de serie del torneo, es el favorito para llevarse el triunfo, pero no puede confiarse, ya que viene de caer en el Masters 1000 de Shanghái en la tercera ronda ante Zizou Bergs (7-5 y 7-6), un resultado que además le dejó sin opciones de acabar el año como número uno del mundo.

El año 2026 ha estado lleno de vaivenes para el tenista murciano. Empezó conquistando el Open de Australia -el único Grand Slam que le faltaba, tras ganar a Djokovic en la final- y el torneo de Doha, pero después llegaron las eliminaciones y una lesión en la muñeca derecha sufrida en el Conde de Godó que le mantuvo alejado de las pistas durante unos cuatro meses. A su vuelta alcanzó los cuartos de final del US Open, donde cayó ante Ben Shelton, ayudó a Europa a ganar la Laver Cup y se llevó el ATP 500 de Tokio, pero volvió a caer prematuramente en Shanghái.

El organismo que controla este emocionante torneo que se disputa en Austria programó el Carlos Alcaraz – Khachanov correspondiente a la primera ronda del ATP 500 de Viena 2026 para este martes 27 de octubre, como segundo partido de la pista central, y comenzó sobre las 15:35 horas, hora peninsular española (una menos en Canarias). Estos dos tenistas se han enfrentado en seis ocasiones y todas las ha ganado el de El Palmar, la última a principios de este año en los cuartos de final de Doha, por 6-7, 6-4 y 6-3. El ganador de este duelo se medirá en la siguiente ronda al vencedor del Rodionov – Basilashvili.

Dónde ver el Carlos Alcaraz – Khachanov en el ATP 500 de Viena 2026 en directo gratis y por TV

Movistar+ es el medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los partidos más destacados que se disputen en este ATP 500 de Viena 2026. El Carlos Alcaraz – Khachanov de la primera ronda de este torneo se puede ver por esta plataforma de pago, en el dial 7 (Movistar Plus+) y en el dial 8 (#Vamos), por lo que no se puede ver en abierto ni gratis por TV. Aquellos clientes que lo tengan contratado pueden descargarse la aplicación en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs para ver en streaming y en vivo online lo que suceda en este choque. La app Tennis TV, que es bajo suscripción, también ofrece los partidos del torneo, ya que tiene los derechos de todos los campeonatos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofrecemos diariamente la mejor información sobre todo lo que vaya sucediendo en este ATP 500 de Viena 2026, donde prestamos especial atención al murciano. Narramos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Alcaraz – Khachanov en directo con la última hora del partido y publicaremos la crónica del Carlos Alcaraz – Khachanov de primera ronda cuando finalice el choque.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Khachanov del ATP 500 de Viena 2026

Aquellos seguidores del tenista murciano y amantes de este deporte que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este choque de primera ronda del ATP 500 de Viena 2026 van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, la Ser, Onda Cero, Cope o RNE conectarán con el Carlos Alcaraz – Khachanov para narrar lo que esté sucediendo.

Qué le espera a Alcaraz tras Viena

Alcaraz quiere recuperar sensaciones en Viena de cara al tramo final de la temporada: el Masters 1000 de París, las ATP Finals y la Copa Davis, que se disputa en Bolonia a finales de noviembre. Además, el Six Kings Slam se ha aplazado y se jugará en Riad del 27 al 30 de diciembre.