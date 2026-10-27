Según la psicología, los adultos que repiten las palabras en voz alta mientras escriben no son despistados, en realidad están usando una técnica para concentrarse

¿Te has encontrado alguna vez repitiendo en voz alta una palabra mientras escribes un mensaje, preparas un documento o intentas resolver un problema? Aunque este comportamiento puede parecer una señal de despiste, la psicología estudia el habla dirigida a uno mismo como una herramienta que, en determinadas circunstancias, ayuda a organizar el pensamiento. No significa que todas las personas que lo hacen tengan una concentración extraordinaria, pero sí que verbalizar lo que pensamos puede cumplir una función cognitiva.

Hablar con uno mismo también ayuda a pensar

El fenómeno se conoce como self-talk o habla autodirigida y puede producirse tanto en voz alta como mentalmente. Los investigadores han relacionado esta conducta con procesos como la planificación, la resolución de problemas, la autorregulación y el mantenimiento de información en la memoria de trabajo.

Una revisión científica publicada en 2023 recoge investigaciones que relacionan el diálogo interno con distintas funciones cognitivas. Repetir una palabra mientras se escribe, por ejemplo, podría ayudar a mantenerla activa mentalmente mientras se decide cómo continuar una frase. Sin embargo, los beneficios dependen de la tarea y no permiten concluir que hablar en voz alta sea siempre más eficaz que pensar en silencio.

Qué dice la ciencia sobre repetir palabras

Un estudio publicado en 2023 realizado con 103 adultos jóvenes examinó cómo influía hablar con uno mismo en una tarea de memoria visoespacial. Los participantes obtuvieron mejores resultados cuando podían utilizar el habla autodirigida que cuando tenían que permanecer en silencio, y quienes más la utilizaban durante el ejercicio tendían a beneficiarse más.

Aunque estos resultados respaldan la utilidad potencial de verbalizar los pensamientos, hay una diferencia importante, ya que el experimento no estudió específicamente a personas que repetían palabras mientras escribían. Por tanto, sus conclusiones no demuestran que esta conducta mejore necesariamente la escritura, pero sí aportan evidencias sobre el papel del habla en el rendimiento cognitivo.

No es una señal automática de despiste

Hablar en voz alta mientras se trabaja no implica necesariamente falta de atención ni constituye, por sí solo, un indicador psicológico de ningún trastorno. Puede ser una estrategia espontánea para organizar las ideas, aunque también puede convertirse en una distracción si interrumpe el desarrollo de la tarea.

En definitiva, repetir palabras mientras escribimos puede ayudar a algunas personas a mantener la información activa y ordenar sus pensamientos. La clave no está en hacerlo siempre, sino en reconocer qué estrategias facilitan la concentración en cada situación.