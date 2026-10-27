«La violencia por la violencia», esa es la principal hipótesis de los Mossos d’Esquadra sobre el objetivo y el origen de las convocatorias para saquear el centro de ciudades españolas y, en concreto, de los disturbios que sufrió Barcelona el pasado sábado, que se han saldado con 130 detenidos.

Los investigadores de los Mossos y otros tecnólogos independientes detectaron en principio cómo perfiles ligados al independentismo ejercían de altavoz las convocatorias de los disturbios, pero con el tiempo, pequeños grupos de jóvenes, muchos sin ideologizar, tomaron las riendas de la propaganda violenta y convirtieron las convocatorias en una llamada al saqueo generalizado como una forma de diversión.

Como prueba de su hipótesis, los Mossos d’Esquadra muestran los perfiles de los 130 detenidos durante los graves saqueos del sábado en Barcelona. Más de la mitad de los arrestados son menores de edad, y la mayoría son de origen extranjero, especialmente magrebí. Muy pocos de los arrestados tienen antecedentes policiales.

Ni Rusia ni antisistemas, solo ladrones

Los Mossos también descartan que la mano de Rusia esté detrás de los disturbios. No han localizado ningún vínculo de los saqueos con otros países, ni con redes antisistema de los países del entorno europeo como Italia y Francia, algo que sí había ocurrido con anterioridad en las convocatorias de este tipo de organizaciones.

Los investigadores también dudan de que una sola organización o grupo esté detrás de las convocatorias al saqueo en 12 ciudades españolas para el próximo fin de semana. Creen que es obra de pequeños grupos de alborotadores, tres o cuatro personas, que lo hacen por diversión y que no están conectados entre ellos a pesar de que todos usan la palabra Blocus, imitando el movimiento estudiantil de Francia que terminó degenerando en saqueos multitudinarios.

Aquí, los carteles que anuncian las convocatorias para los saqueos ni siquiera tienen el mismo lema. Unos usan como excusa la precariedad laboral, otros el problema de la vivienda, la turistificación y los desahucios. Este lunes 26 de octubre, a las 17 horas, llama a manifestarse en Bilbao contra Vito Quiles, el racismo y el machismo.

Los carteles que convocan los saqueos el próximo 30 de noviembre en Bilbao, por ejemplo, combinan la ikurriña y la bandera de España con el lema España también se levanta, menos precios, más dignidad. Otros llaman a concentrarse contra el PP o Vox, pero ni sindicatos, ni organizaciones ni partidos firman la cartelería.

Los investigadores creen que se trata de un movimiento que pretende imitar lo ocurrido en Francia y aprovechar las circunstancias para robar y saquear. A la Policía le preocupa mucho más la cercanía de la huelga general del 11 de noviembre y el interés de los grupos antisistema, mucho más organizados, en paralizar por completo la ciudad de Madrid ese día.