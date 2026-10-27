Los meteorólogos expertos coinciden y ponen a España en alerta: se acerca una borrasca Atlántica que va a dejar DANAS y lluvias extremas

El tiempo otoñal todavía tiene mucho que decir en España. Tras los últimos episodios de inestabilidad, la circulación atlántica vuelve a ganar protagonismo y favorecerá la llegada de nuevos frentes durante los próximos días. Galicia y la cornisa cantábrica figuran entre las zonas que podrían registrar más precipitaciones, mientras que otras regiones mantendrán un ambiente más estable. Aunque algunos pronósticos apuntan a cambios más importantes al comenzar noviembre, los expertos insisten en que todavía existe incertidumbre sobre su alcance y evolución.

Nuevas borrascas atlánticas en camino

La sucesión de borrascas sobre el Atlántico Norte está favoreciendo la llegada de frentes a Europa occidental. Según las previsiones, esta circulación puede mantener las lluvias en el norte peninsular, especialmente en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Los episodios más intensos dependerán de la trayectoria de cada frente y de cómo evolucione la situación atmosférica.

¿Dónde puede llover más en España?

El norte peninsular será una de las zonas que deberá prestar más atención a la evolución de los frentes. Galicia y el Cantábrico podrían registrar nuevas precipitaciones, mientras que los Pirineos también podrían verse afectados por la inestabilidad. En el resto del país, la previsión apunta a un tiempo más tranquilo, aunque pueden producirse cambios conforme avancen los días.

La AEMET prevé que la última semana de octubre esté marcada, en general, por la estabilidad y unas temperaturas diurnas suaves para la época. No obstante, su portavoz ha señalado que a partir del domingo podría producirse un cambio, con un descenso térmico y precipitaciones más extendidas por el Mediterráneo y Baleares. La evolución deberá confirmarse con las próximas actualizaciones.

¿Llegan DANAS y lluvias extremas?

La posibilidad de que se forme una DANA no significa necesariamente que vayan a producirse inundaciones. La AEMET recuerda que no todas las DANAS provocan lluvias torrenciales y que también pueden darse precipitaciones extremas sin que exista una de estas depresiones aisladas. Por eso, conviene diferenciar entre una situación de inestabilidad y un episodio de peligro meteorológico confirmado.

Algunos escenarios para el inicio de noviembre contemplan la posible formación de una DANA cerca de la península, aunque todavía hay incertidumbre. Para conocer el riesgo real, es fundamental consultar los avisos oficiales, que concretan las zonas afectadas y la intensidad prevista de las lluvias, el viento o el oleaje.

La previsión puede cambiar en los próximos días

El otoño es una época propicia para los cambios rápidos de tiempo, especialmente cuando interactúan borrascas atlánticas, aire frío y humedad mediterránea. Por ello, las previsiones a varios días vista pueden variar a medida que se actualizan los modelos meteorológicos.

La recomendación es seguir los partes de la AEMET y prestar atención a los avisos de cada comunidad autónoma. Por el momento, las previsiones apuntan a lluvias en determinadas zonas y a posibles cambios al comenzar noviembre, pero no permiten afirmar que toda España vaya a afrontar un episodio generalizado de precipitaciones extremas.