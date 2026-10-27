Jorge Rey se adelanta a la AEMET y avisa: ya hay día para la llegada de una DANA a España

Octubre se acerca a su final con unas temperaturas anómalas en Andalucía para la fecha en la que nos encontramos. «Por encima de lo normal para esta época del año», en palabras de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Dicho esto, a pesar de la dificultad de acertar previsiones a largo plazo, Jorge Rey ya ha compartido sus cabañuelas para algunos días de noviembre de 2026.

A través de su canal de YouTube, El Tiempo con JR, el joven anticipa que octubre dirá adiós bajo la influencia de «un gran anticiclón», que mantendrá las temperaturas al alza. No obstante, también estima lluvias en el océano Atlántico que podrían afectar zonas del noroeste peninsular, como Galicia, Asturias o Salamanca. La incógnita es cómo evolucionará el tiempo con la llegada del nuevo mes.

Qué nos espera en noviembre

«Que estemos en El Niño es clave», asegura Jorge Rey antes de dar su pronóstico. «Resulta que las temperaturas del Pacífico están por los aires y el agua fría del océano no ha conseguido subir. Eso afecta a los Estados Unidos de Trump y a la España de Sánchez; algo que no es normal». Una situación que, para el meteorólogo, conviene contextualizar al analizar las tendencias meteorológicas de los próximos días.

Por lo general, las primeras jornadas de noviembre vendrán sin mucha modificación. Rey no descarta la aparición de algunas tormentas en Canarias y la entrada de un frente ligero por el noroeste peninsular. La situación podría dar un giro de 180 ºC a partir del día 8, con la formación de «un frente más activo» que podría dejar a su paso tormentas en la mitad occidental del país, además de en algunas comarcas mediterráneas y, con menor fuerza, en las Islas Canarias.

Ahora bien, no será hasta el 15 cuando la primera alarma se encienda. Según el joven burgalés, a mitad del mes se formará una DANA. Este nuevo capítulo de inestabilidad podría generar un descenso de las temperaturas en el norte peninsular. «Aunque lo importante llega al sur», apunta Rey, previo paso de avisar una posible formación de «tormentas importantes en la provincia de Murcia, el sur de Valencia, el este de Andalucía o las Canarias».

Tiempo fresco a final de mes

Siguiendo el periodo caótico que se avecina, meteorológicamente hablando, las temperaturas podrían alcanzar cotas insólitas, notablemente superiores a las habituales para el mes de noviembre. No obstante, en cuanto la DANA vaya perdiendo su efecto, la situación virará hacia un ambiente más fresco, principalmente en los días próximos al 24 de noviembre.

Rey también señala la llegada de precipitaciones desde Portugal, junto con frentes que podrían afectar a gran parte del oeste y sur peninsular. Según aclara, estos sistemas vendrán con fuerza «gracias a la Luna Llena», situando nuevas lluvias en dichas zonas.

La inestabilidad duraría hasta el 29, con el paso de algunos frentes que brindarían al país un clima más propio del otoño. Más allá de las lluvias, se prevén nevadas en zonas de alta montaña. A partir de este punto, las condiciones se inclinarían a la estabilización, por lo que los últimos días de noviembre contarían con una mayor calma atmosférica.