Jorge Rey, el «niño meteorólogo», advierte de lo que está por llegar: una DANA, tormentas y nevadas en las zonas de mayor altitud

El final de octubre estará marcado por la estabilidad atmosférica en buena parte de España, con un anticiclón que mantendrá el tiempo estable durante los últimos días del mes. Con la llegada de noviembre, este panorama podría cambiar, ya que se prevé la llegada de varios frentes atlánticos que traerán precipitaciones y nuevos episodios de inestabilidad.

Jorge Rey, conocido como «el niño meteorólogo», ha compartido en su canal de YouTube sus previsiones para las próximas semanas. El joven pronostica cuándo podrían llegar las lluvias, qué zonas se verían afectadas por las tormentas y en qué momento llegarán las temperaturas más bajas.

Los frentes atlánticos abrirán paso a una posible DANA

Según las previsiones de Rey, los primeros días de noviembre podrían dejar algunas tormentas en Canarias y la entrada de un frente débil por el noroeste de la península. El cambio más significativo llegaría en torno al día 8, cuando espera la llegada de un frente más activo.

«Un frente más activo deja en la mitad oeste tormentas, mediterráneo también y débilmente en Canarias», pronostica Rey. De cumplirse esta previsión, las precipitaciones no quedarían limitadas al oeste peninsular, sino que también podrían extenderse al área mediterránea.

La segunda fecha destacada sería el 15 de noviembre. Para entonces, el joven pronostica la formación de una DANA en España, con un ambiente más fresco y desapacible en el norte. No obstante, considera que las tormentas más importantes podrían concentrarse en el sur y en determinados puntos del Mediterráneo. «Para el 15 se forma una DANA en España, dejando tiempo más fresco desapacible en el norte, aunque lo importante llega al sur», señala Rey. Entre las zonas que menciona se encuentran Murcia, el sur de Valencia, el este de Andalucía y Canarias.

Bajada de temperaturas y posibles nevadas a finales de noviembre

Después de ese posible episodio de inestabilidad, las temperaturas podrían volver a subir alrededor del día 20, a medida que la DANA pierda influencia. Esa mejoría sería temporal, ya que las previsiones de Rey apuntan a un nuevo cambio meteorológico pocos días después. En concreto, el 24 de noviembre podría producirse un descenso térmico acompañado de lluvias que entrarían desde Portugal. El joven prevé que los frentes posteriores afecten especialmente a la mitad oeste y al sur de España, con precipitaciones que podrían ganar intensidad en esas zonas.

«Rápidamente, el 24 refresca con lluvias que entran por Portugal, frentes que en los siguientes días, gracias a la luna llena, llegan en especial con fuerza a la mitad oeste y sur de España», explica el joven. El tramo final del mes estaría marcado por un ambiente más frío y otoñal. Hasta el día 29 podrían seguir llegando frentes, con un descenso de las temperaturas y nevadas en las zonas de alta montaña. Después, la situación tendería a relajarse a medida que noviembre se acerque a su final.